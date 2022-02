Nieuwe media-uitdaging LIMfm ‘sprong in het diepe’

11/02/2022 05:55

-

Ivan Cairo

Audrey Dilrosun en Clifton ‘Limbo’ Limburg in de uitzendstudio van LIMfm.

Foto: Ivan Cairo



PARAMARIBO –

“Een sprong in het diepe.” Zo typeert Audrey Dilrosun de stap die ze heeft ondernomen om samen met Clifton ‘Limbo’ Limburg een nieuw mediabedrijf te beginnen. Veel overtuiging had de onderneemster en medefinancier van radiostation LIMfm niet nodig toen ze door hem werd gevraagd om samen een nieuw mediabedrijf op te zetten. De radiopoot van Let’s Improve Media (LIM) is donderdag officieel gelanceerd na enkele maanden proef te hebben gedraaid. Met televisie-uitzendingen zal op kanaal 35 worden gestart.

Clifton Limburg, voormalig perschef van president Desi Bouterse

en ex-directeur van het Nationaal Informatie Instituut (NII), is

klaar voor de nieuwe uitdaging. “Clifton en ik hebben een

jarenlange vriendschap en drie jaar geleden heeft hij me gevraagd

of ik mee wilde doen met de start van een nieuw radiostation. Ik

was daar enthousiast over omdat ik de droom heb om ooit weer hier

te komen wonen”, zegt Limburg’s vroegere klasgenoot, die al een

aantal jaren in Nederland woont.

Dilrosun heeft al ongeveer veertien jaar een goedlopende

ijssalon in Amsterdam, de eerste zelfstandige ijsboutique die wordt

gerund door een zwarte vrouw. Ze is de financieel-manager van de

nieuwe omroep waarin zij ongeveer 150.000 US dollar heeft

geinvesteerd. Gelet op Limburg’s ervaring in medialand is ze ervan

overtuigd dat het bedrijf een succes wordt en dat ze haar geld

terug zal verdienen.

De nieuwe uitdaging ziet ze wel als een “sprong in het diepe”,

omdat ze geen enkele ervaring heeft met radio en televisie. Wat dat

betreft verlaat ze zich volledig op de ervaring en het vernuft van

Limburg. “Dit is een totaal nieuwe uitdaging en ik ben trots dat ik

dit mag doen.”

Limburg vroeg de zendvergunning in 2010 aan en kreeg die pas

vijf jaar later in 2015. “Het is altijd m’n droom geweest een eigen

radiostation te hebben en nu blijkt dat elke droom te realiseren

is.” Hij zette in 1990 de eerste stappen in radioland toen hij een

omroepcontest won van het toenmalige radiostation KBC. Direct

daarop werd hij in dienst genomen.

De liefde voor de radio begon veel eerder, vertelt Limburg, die

zegt elke dag met bewondering te hebben geluisterd naar zijn idool

destijds, Harold Gessel, in die dagen omroeper bij RP. “Het was zo

erg dat ik elke dag nadat Harold zijn dienst had gedraaid, naar

zijn huis belde. Als zijn moeder opnam vroeg ik of hij al thuis was

en al had gegeten”, vertelt Limburg lachend.

De eerste radiostudio die hij van binnen zag, was die van de SRS

waar hij na bemiddeling van Gerold Vliet elke zondag aanwezig mocht

zijn wanneer Loes Kranthoven haar uitzending verzorgde. Limburg

zegt ook veel te hebben opgestoken door vaak te luisteren naar

omroepers als Jerry A-kum en Paul Abena.

Bij KBC werd Limburg op 28 oktober 1993 samen met enkele

collega’s ontslagen door directeur Orlando Karamatali omdat ze

bezig waren een vakbond op te richten. Hij ging het jaar daarop

werken bij Radio Apintie, waar hij niet lang bleef. Uiteindelijk

keerde hij terug bij KBC. Na tussen 1996 en 2000 op de

voorlichtingsafdeling van het kabinet van de president te hebben

gewerkt ging Limburg in dienst bij Radio Kankantrie waar hij het

programma ‘Bakana Tori‘ begon, waarmee hij populair

werd.

Dat programma nam hij mee toen hij ging werken bij wat nu Pipel

FM is en vervolgens bij de SRS nadat de NDP van 2010 tot en met

2020 aan de macht was. In 2010 werd Limburg woordvoerder van

president Bouterse en enkele jaren daarna werd hij aangesteld als

directeur van het NII, waar hij vertrok na aantreden van de

regering-Santokhi.

Lees het volledig artikel in de weekendeditie van de

Ware Tijd







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina