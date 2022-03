Nieuwe loonreeks ambtenaren mogelijk niet haalbaar deze maand

04/03/2022 08:01

PARAMARIBO –

“Het is vechten tegen de bierkaai omdat de streefdatum van 15 maart, waarop de gesprekken moesten zijn afgerond, waarschijnlijk niet zal worden gehaald.” Volgens Armand Zunder, woordvoerder van de Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur), kan er nog behoorlijk tijd gaan zitten in de onderhandelingen met de regering over salarisaanpassing van het overheidspersoneel.

Verwacht was dat eind van deze maand het nieuwe salaris zou

worden uitbetaald, maar de vakbonden verwierpen woensdag het

voorstel van de regering om een loonsverhoging van 17 procent toe

te kennen. Dat bod werd gedaan door het onderhandelingsorgaan van

de overheid onder leiding van Maurits Hassankhan, oud-minister van

Binnenlandse Zaken.

Inflatie

Het onderhandelingsteam heeft opnieuw gesproken met de

clusterministers, die zich bezighouden met de loonkwestie. Zunder

verwacht dat pas volgende week de uitkomst van dit gesprek zal

worden bekendgemaakt. Zowel de regering als de vakbonden heeft een

eigen visie. Terwijl de werkgever verwijst naar al doorgevoerde

maatregelen om de koopkracht te versterken, vinden de bonden dat

die maatregelen vooral voor de lagere inkomensgroepen niet

toereikend zijn.

Zunder haalt aan dat er in het IMF-programma wordt gesproken

over een loonaanpasssing van 20 procent. “Ook dat zal geen soelaas

bieden omdat er een verdere verzwaring komt met nog meeer

matregelen, zoals het aanpassen van de tarieven voor elektricitiet,

water en kookgas, terwijl de inflatie verder toeneemt. Die is nu

vele malen hoger dan wat het IMF had aangegeven.”

De woordvoerder stelt dat de aangeboden 17 procent een netto

aanbod is, terwijl het brutosalaris significant is toegenomen.

Pensioenen en vakantiegelden vallen in hogere belastingschijven. De

bonden hebben geen tegenbod gedaan in deze fase, wat eerder wel het

geval is geweest.

Herstelplan

Zunder: “Gegeven het feit dat de inflatie verder holt, vinden

wij dat het nettobedrag van SRD 500 te laag is om maandelijks te

besteden. Mijn gevoel zegt mij dat de regering met een beter bod

zal komen.” De vakbonden hebben daarnaast nog het alternatief om

behalve met de clusterministers deze kwestie ook met de president

te bespreken. “Hij heeft eerder toegezegd daarvoor open te

staan.”

Lees het volledig artikel in de weekendeditie van de

Ware Tijd







