Nieuwe literaire ‘Ibisprijs Suriname’ voor stimuleren taalprestaties

23/03/2022 00:00

-

Sharon Singh





PARAMARIBO –

Met de ‘Ibisprijs Suriname’ is er een nieuwe literatuurprijs van eigen bodem. Bedoeld als stimulans voor verdere ontwikkeling van de nationaal-culturele identiteit in de Surinaamse talen en als waardering voor culturele normen en waarden binnen de Surinaamse gemeenschap. Maar ook om taalprestaties te verbeteren onder jonge mensen. En wel met een ‘alakondre’-insteek. Daarom zijn voor inzendingen alle talen toegestaan, maar met een vertaling naar het Surinaams-Nederlands.

“Misschien dat ala ogri o tyar’ wan bun in deze en de

schrijvers als gevolg van de pandemie massaal gaan meedoen”,

spreekt Alida Neslo, bedenker van de prijs, de hoop uit. “Voor

Covid-19 was er een explosie aan teksten vanuit Artlab en de

Schrijversvakschool, dus ik ben benieuwd.” De deelnemers zijn vrij

in het bedenken van een thema.

Helen Chang, voorzitter van de raadscommissie van de Taalunie,

vertelt dat naar andere alternatieven is uitgekeken nadat

‘buitenlandse’ deelname aan de Inktaap, de jongerenprijs van de

Nederlandse literatuur, was stopgezet. “De Surinaamse Taalraad kwam

op het idee om de Ibisprijs te lanceren”, zegt Chang. “Bij dit

pilotproject gaat het vanwege de korte inzendingstijd om werken die

schrijvers en artiesten al thuis hebben liggen.”

Aanmoedigingsprijs

Zij die in 2018, 2019 of 2020 poezie-, proza-, toneel- of

filmtekst hebben geschreven, kunnen hun werk inzenden tot uiterlijk

30 juni. De prijsuitreiking is in oktober tijdens de ‘Week van het

‘Nederlands’. De hoofdprijs is een bedrag van 1000 euro. Daarnaast

is er een aanmoedigingsprijs van 350 euro en een publieksprijs van

100 euro.

Roseline Daan, directeur Cultuur, onderstreept dat het land vol

talent zit. “Vaak worden jongeren aangespoord om een boek te pakken

en te gaan lezen, maar we weten ook dat tekst via proza, poezie en

via film en muziek ook inhoudelijk boodschappen kan overbrengen”,

aldus Daan. “Belangrijk is om ze te stimuleren om door te gaan met

de taalprestaties. En aan hen die nog niet zo ver zijn, die impuls

te geven om te gaan schrijven.”

Lees meer erover in onze

woensdageditie







Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina