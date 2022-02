Nieuwe kansen voor vrouwelijke delinquenten

19/02/2022 17:58

Lydia Menasse van stichting Josaha verzorgt een rondleiding in home-1.

Foto: Stg. Josaha



Voor vrouwen die uit detentie komen en geen opvangmogelijkheden hebben is er sinds kort een een tijdelijk doorgangshuis. Een jarenlange droom van Joyce Bijlhout-Kluivert is in vervulling gegaan. Zij is oprichter en voorzitter van Stichting Jocey’s Safe Haven (Stg. Josaha) die zorgt voor een tijdelijk doorgangshuis voor vrouwelijke delinquenten. De stichting heeft maandag veertien februari de soft opening gedaan van de eerste woning (home-1).

Volgens Bijlhout is de woning nog niet volledig betaald, maar

wel gedeeltelijk al ingericht. De eerste woning bestaat uit drie

slaapkamers en een ruime woonkamer. Iedere kamer is voorzien van

een eenpersoonsbed met een gezondheidsmatras, een klerenkast en een

ventilator. Verder kan ook de was worden gedaan. Op termijn zal

home-1 volledig zijn ingericht. Voor nu ziet het doorgangshuis er

zeer geriefelijk uit.

In home-1 zal er ook aandacht worden besteed aan de geestelijke

begeleiding van de clienten. De opvang voor voormalige vrouwelijke

delinquenten, die zich vrijwillig opgeven, is voor een periode van

drie tot zes maanden. Voor nu zijn er nog geen vrouwen aangemeld,

omdat de selectie nog moet plaatsvinden.

Om te zorgen voor een goede opvang van de vrouwen zijn een

zorgmoeder, Mina Kromosetiko, en een coordinerend echtpaar (Rivano

en Lydia Menasse) aangesteld. De zorgmoeder is het eerste

aanspreekpunt voor de vrouwen en zij houdt toezicht op de

huisregels.

Zij zal met praktische tools de vrouwen wegwijs maken in het

ontwikkelen van hun vaardigheden op het gebied van persoonlijk

ondernemerschap. Er wordt hierbij gedacht aan onder andere het

leren bakken van brood en of gebak en moestuintjes aanleggen.

Bijlhout is de personen die geloof hebben in deze droom dankbaar

voor de ondersteuning. Ook vanuit Nederland heeft de stichting hulp

gekregen van de Filadelfia Zending, een organisatie die als missie

evangelieverkondiging heeft. Dit doet zij door te adviseren,

ondersteunen en hulp te verlenen.

Stichting Josaha werd op 18 mei 2017 opgericht en heeft als doel

om de re-integratie van vrouwelijke (voormalige) delinquenten te

bevorderen door hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid in de

samenleving te stimuleren in de ruimste zin des woord.

Verder wordt deze doelgroep ook ondersteund met onder andere de

opvoeding en verzorging van hun kinderen ter realisering van een

hechte gezinsband en verantwoord ouderschap.Naast Bijlhout bestaat

het bestuur van uit Saskia Wirodikromo-Dopo (secretaris) en Shirley

Maclean (penningmeester).







