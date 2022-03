Nieuwe Caricom portefeuille voor industriele ontwikkeling

22/03/2022 08:03

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud daarvan schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit de context worden gehaald.



INGEZONDEN –

Het toevoegen van ontwikkeling van produktie aan de portefeuille van Suriname in Caricom verband, moet aangegrepen worden om onze nationale produktie over alle linies te stimuleren. Dit is geen onrealistische opgave om waar te maken gezien de aanwezige potenties. We hebben wel enorm veel huiswerk om de beoogde targets te halen. Het ministerie van Economische Zaken zal samen moeten werken met het particuliere bedrijfsleven aan het wegwerken van de uitdagingen aangaande the easy doing business.

Ook bij de stimulering van de industriele productie zullen alle

actoren erbij betrokken moeten worden voor een transparant energie

beleid. Het is van belang om zo voordelig mogelijk te produceren om

te kunnen concurreren met produkten op de markten waar ze

worden afgezet.De beschikbare vruchtbare gronden in het binnenland

van Suriname kunnen voor wat betreft de agrarische produktie ook

bijdragen aan het volbrengen van dit voornemen. Reeds tijdens het

bewind van ex-president Desi Bouterse was het idee geopperd

om hieraan te werken.

Suriname zou zich eraan committeren om aan Barbados land

beschikbaar te stellen ter uit oefening van landbouw en veeteelt.

Om door niet nader beduidende redenen heeft dit idee schipbreuk

geleden. Ondertussen schermt de huidige president weer met

euforische en ambitieuze verhalen dat landbouwgronden op

korte termijn zullen worden geidentificeerd om deze in

Caricom-verband in te zetten voor agrarische activiteiten ter

stimulering van onze economie. We hopen niet dat dit bij een loze

kreet zal blijven. Onze westerbuur Guyana heeft onlangs

serieuze ideeen geopperd in deze richting. Kennelijk wakker

geschud door deze ontwikkeling schijnt men in ons land ook acties

te willen ondernemen.

Als we de recente historie van ons land in ogenschouw nemen

komen we ook tot de conclussie dat een regering met een links

georienteerde signatuur veelal de bravoure heeft om industriele

initiatieven op te starten. Echter worden deze pogingen om de

economie op te vijzelen weer de grond ingeboord door de

persoonlijke agenda’s van aan de regering gelieerde vrienden. De

voorbeelden daarvan als Para Industries, Interfood en anderen zijn

evident in dit op zich.

Aan de andere kant zien we ook dat een rechtse conservatieve

regering de neiging heeft om de handel en import te

faciliteren en weinig doet aan bevordering van de nationale

produktie en werkgelenheid. Met de overname van de portefeuille van

industriele ontwikkeling binnen Caricom en overname van de

Caricom-voorzittershamer op 1 juli 2022 hopen we dat we als land nu

echt een innovatieve approach aan de dag zullen leggen.

Ettire Patra







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina