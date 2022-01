Nieuw vergadermodel parlement gewenst

20/01/2022 17:01 – Ivan Cairo

Door onder meer besmettingen onder parlementari?rs en personeel werden de DNA-vergaderingen van deze week geschrapt. Foto: DNA

PARAMARIBO – Verschillende leden van het parlement vinden dat De Nationale Assemblee (DNA) een manier moet vinden om, ondanks de Covid-19-situatie, haar werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Twee vergaderingen van het college vonden deze week geen voortgang omdat een aantal assembleeleden en medewerkers besmet zijn met het coronavirus of in quarantaine zijn.

“Covid-19 gaat niet meer weg en wij moeten ons daaraan aanpassen en een model zien te vinden zodat ons werk niet verder stagneert”, vindt NPS-fractielid Ivanildo Plein. “We hebben sedert de coronacrisis al heel veel gedaan om te blijven vergaderen en gaan blijven kijken naar mogelijkheden om dat verder aan te scherpen”, zegt DNA-voorzitter Marinus Bee. Onder meer is er een voorstel om de huishoudelijke vergaderingen aan te passen en digitaal te vergaderen. “Helaas zijn we nog niet zover”, aldus de voorzitter.

Ook Plein is van oordeel dat naar mogelijkheden, waaronder de moderne technologie, moet worden gekeken om vergaderingen te kunnen houden. Wat betreft openbare vergaderingen betreft zou het, aldus NDP-fractieleider Rabin Parmessar, geen probleem mogen zijn om als parlement bijeen te komen waarbij een deel van de volksvertegenwoordigers fysiek in de vergaderzaal aanwezig is en het ander deel via Zoom deelneemt. Bij huishoudelijke vergaderingen wordt dat een stuk moeilijker omdat die een vertrouwelijk karakter hebben en achter gesloten deuren plaatsvinden.

NPS-assembleelid Patricia Etnel vindt het jammer dat de vergaderingen niet zijn doorgegaan. Ze merkt op dat toen de deltavariant van het longvirus in Suriname werd vastgesteld speciale protocollen zijn ontwikkeld. “Eigenlijk zouden de vergaderingen gewoon voortgang moeten hebben gehad, maar het ging erom dat een aantal leden in thuisquarantaine zijn, waardoor ze niet naar buiten mogen.” Het was volgens Etnel een overmachtsituatie waardoor de vergaderingen moesten worden afgeblazen.

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina