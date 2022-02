‘Niets doen is geen optie’

17/02/2022 08:06

-

Van onze redactie

De Paho blijft erop aandringen om seniorenburgers en anderen, die een groter gevaar lopen, in te enten tegen Covid-19.



PARAMARIBO –

Met tot 202 doden elk uur deze golf is “niets doen geen optie”. Dat heeft Carissa F. Etienne, directeur van de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (Paho), woensdag tijdens haar wekelijkse media briefing benadrukt. Het laten vieren van volksgezondheidsmaatregelen heeft bijgedragen aan de huidige Covid-19-golf. “En nu krijgen we de rekening gepresenteerd: een stijging van besmettingen zorgt voor een toename van doden”, concludeerde Etienne.

Volgens haar hebben nonchalance rond het dragen van mond- en

neusbescherming, reizen en indoor samenkomsten een perfecte

gelegenheid gecreeerd voor de Omicronvariant om zich razendsnel te

verspreiden door de regio, wat heeft geleid tot een toename van

coronadoden. Daardoor zijn, aldus de Paho-directeur, heel wat

plaatsen terug bij af.

Hoewel nog steeds erg hoog, zijn Covid-19-besmettingen deze week

met 31 procent teruggevallen, maar blijft de stijging van het

aantal doden aanhouden; een toename van 5,6 procent in vergelijking

met een week geleden. “Het behoeft geen twijfel, Omicron heeft ons

ingehaald.”

Het Paho-hoofd maakte duidelijk dat elke keer dat er een

stijging is van besmettingen, die een zware wissel trekt op

gezinnen, families en gemeenschappen. Er zijn eerst pieken in

infecties, gevolgd door fikse stijgingen in sterfgevallen drie

weken later. “Covid-19 is een te voorkomen ziekte, maar nu

verliezen we gewoon teveel levens.”

Vaccinatie

Ze constateert dat bij de opkomst van Omicron mensen niet alle

tools die zijn ontwikkeld om verspreiding te vertragen en infecties

te voorkomen hebben gebruikt. Meer dan de helft van de doden in de

recente golf betrof personen ouder dan 65 jaar, maar er waren ook

veel slachtoffers onder mensen die nog steeds niet zijn

gevaccineerd tegen Covid-19.

Burgers van alle leeftijden die niet zijn ingeent worden

opgenomen in ziekenhuizen, waarbij velen belanden op de

intensivecareafdelingen. “Omicron heeft laten zien dat de vaccins

die voorhanden zijn de meeste van ons kan beschermen tegen ernstige

ziekte of de dood”, onderstreepte Etienne. Ze is daarom blij dat

Paho’s Revolving Fund in samenwerking met Covax sinds de uitbraak

honderd miljoen doses Covid-19-vaccins heeft geleverd aan 33 landen

in Latijns-Amerika en het Caribisch Gebied.

Ze drong erop aan om alles eraan te doen om cruciale gaps in de

vaccinatiedekking te vullen, waardoor ten minste twintig miljoen

mensen extra volledig kunnen worden ingeent, vooral de

hogerisicogroepen. “We zullen deze pandemie niet kunnen overwinnen

tenzij we deze groepen beschermen en daarna overgaan tot het

vaccineren van iedereen die daarvoor in aanmerking komt.”

Inspelen op golven

Etienne wees er ook op dat landen er alles aan moeten doen om

volksgezondheidsmaatregelen snel in te voeren. Hospitaalsystemen

zullen moeten worden aangepast om nieuwe golven het hoofd te kunnen

bieden, terwijl gezondheidswerkers de tools moeten krijgen die

nodig zijn om Covid-19-patienten veilig te behandelen. “Onze aanpak

moet sneller worden om het tempo van deze golf bij te houden en om

toekomstige golven van dit erg snelle en erg ernstige virus voor te

blijven.”

In de regio hebben landen van de Amerika’s 3,3 miljoen nieuwe

besmettingen gemeld en meer dan 34.000 Covid-19-doden. In

Noord-Amerika had de Verenigde Staten het hoogste aantal doden in

de subregio, namelijk zeventienduizend. Landen in Centraal-Amerika

en het Caribisch Gebied meldden ook een toename van coronadoden,

alsook een stijging van ziekenhuisopnames, in sommige landen en

gebieden van het oostelijk deel van de Caribbean zelfs 19 procent.

In Zuid-Amerika registreerde Brazilie het hoogste aantal doden

sinds de uitbraak van Covid-19.







