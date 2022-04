‘Niet opgeven ondanks obstakels’

11/04/2022 19:59

-

Valerie Fris



Foto: goldenfuturesuriname.com



PARAMARIBO –

“Ik verdiende met mijn bachelordiploma SRD 1.000 per maand bij een bank en werd door leeftijdsgenoten uitgelachen.” Xiomara Grootfaam besloot daarom het bankwezen de rug toe te keren en niet zonder succes. Ze is nu eigenaar van HR-Advisory en Consultancy en werkt daarnaast als manager op haar vakgebied bij McDonald’s Suriname.

Het ondernemersbloed stroomt al sinds haar tiende jaar door haar

aderen, want toen begon ze uitnodigingskaarten te maken. Tegen haar

twaalfde had ze een ‘bedrijfje’, waar men terecht kon voor het

vlechten van haar en hielp zij haar opa in zijn cateringbedrijf.

Een hoogtepunt in haar vroege ondernemerscarriere is dat zij

tijdens de toen populaire antidiscriminatieloop, in een week

tweehonderd truitjes kon ‘pimpen’. Dat leverde haar een mooi bedrag

op en was een stimulans voor haar om verder te gaan

ondernemen.

Veelzijdig

Een andere starter met een bijzonder verhaal is Jurgen Rens. “Ik

werd na een sollicitatiegesprek bij een bedrijf afgewezen omdat ik

te ambitieus zou zijn. Uiteindelijk werd die onderneming mijn

eerste klant toen ik zelf ondernemer werd”, deelt hij zijn

ervaring. Op dit moment is hij oprichter en topman van

Huisartsenpost Nederland en heeft een eigen praktijk als

psycholoog, doceert medische vakken en is urgentie specialist.

De twee succesvolle ondernemers vertelden zaterdag tijdens het

seminar ‘Sharing Dreamd and Obstacles’ ,van stichting Young

Entrepreneurs in samenwerking met het platform The Golden Future in

Jacana Amazon Wellness Resort, over hun successen die hen niet zijn

komen aanwaaien. Rens vertelde dat ondernemer zijn geen negen-vijf

baan is, maar dat de zakenman in feite 24 uur per dag bezig is.

Als HR-professional adviseert Grootfaam ondernemers zich te

verdiepen in Human Resources (HR), want het omgaan met personeel is

erg belangrijk voor de ontwikkeling van het bedrijf. Er moet sprake

zijn van een wisselwerking tussen werkgever en werknemer. Ze wijst

er ook op dat HR er niet alleen is voor bijvoorbeeld

administratieve handelingen, maar ook moet zorgen voor

loopbaanbegeleiding.

Droom waarmaken

Een van de obstakels waar Grootfaam tegen aan liep als startende

ondernemer was het ontbreken van startkapitaal. Zij moedigde de

toehoorders aan, niet op te geven ondanks obstakels, want die zijn

altijd te overwinnen. Om te komen tot zijn succesvolle onderneming

met meer dan drie miljoen klanten heeft Rens bijvoorbeeld veel

tegenslagen moeten overwinnen.

Lees het volledig artikel in de maandageditie van de

Ware Tijd







