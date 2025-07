NGO’s ta para firme tras di e plan nacional di reforestacion

Muchanan campeon di Little League a regresa Aruba

Secretaria General di SEPPA ta cuestiona unda e placa a bay of si enberdad tin surplus

Educacion ta keda crucial, y pa Peterson esaki mester bira parti di les na scolnan. Reforestacion no ta solamente planta mata y cla, sino ta e proceso completo cu ta inicia cu e sembramento, plantamento, cuido y mantencion. Reforestacion ta un vision grandi y planta 100 mil mata den cuater aña ta un obhetivo ambicioso pero ABC ta para 100% su tras.

The Bucuti Tara GMC Nature Preservation Park ta traha di cerca cu NGO's y Parke Nacional y pa mira e vision aki crece asina hopi y mira iniciativanan priva cu tambe ta hayando sosten, ta duna un sentimento di satisfaccion enorme y ta un señal cu e vision di Gobierno ta alinea cu esun di e stakeholders.

Crescenzia Biemans, CCO di Bucuti and Tara Beach Resort y Board Member di The Bucuti Tara GMC Nature Preservation Park na Noord, tambe a participa na e "brainstorm session" aki y ta haya e iniciativa aki hopi importante, mirando cu naturalesa ta e recurso di mas importante cu nos tin riba nos isla. Nos naturalesa ta un simbolo di nos cultura y herencia pero tambe locual ta atrae turismo, cu ta nos pilar economico principal. Ta crucial pa mantene locual nos tin pero tambe pa trece bek locual a bay perdi durante decadanan.

