Newmont Suriname blikt tevreden terug op 2021

02/01/2022 00:41

Shirley Sowma-Sumter van Newmont Suriname overhandigt symbolisch medische spullen aan minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid. Foto: Irvin Ngariman

PARAMARIBO – Newmont Suriname (Newmont) kijkt tevreden terug op haar maatschappelijke betrokkenheid en bijdrage in het afgelopen jaar. “Investeren in het welzijn van de Surinaamse bevolking is een belangrijk onderdeel van onze missie als duurzaam opererend en verantwoord mijnbouwbedrijf”, zegt Shirley Sowma-Sumter, Sr. Director External Relations.

Ondanks de verschillende uitdagingen die de COVID-19- pandemie met zich meebracht, is Newmont erin geslaagd om verschillende gemeenschapsinvesteringsprojecten uit te voeren. Als onderdeel van gezondheid en welzijn heeft Newmont het project CURE-project opnieuw met succes ge?mplementeerd. Van 2015 (toen het project begon) tot en met 2019 werd ongeveer 2.147.397 USD gedoneerd als onderdeel van dit project en werden 1.760 pati?nten gezien door gezondheidsvrijwilligers in samenwerking met de Medische Zending.

Vanwege de Covid-19-pandemie zijn er in 2020 geen donaties gedaan. Voor het afgelopen jaar worden de donaties van Project CURE geschat op 946.642 USD. Het project maakt deel uit van de steun van Newmont aan het Ministerie van Volksgezondheid om de gezondheidszorg toegankelijker te maken voor de Surinaamse burger. Daarnaast heeft Newmont in april vorig jaar een eenmalige vrijwillige solidariteitsbijdrage van tien miljoen USD gedaan. Deze bijdrage is gedaan om de financi?le crisis in het land te helpen verlichten.

Om Suriname te helpen de pandemie te doorstaan heeft Newmont tot nu toe ongeveer 2.000.000 USD gedoneerd en toegezegd aan gezondheidsautoriteiten en medische instellingen in Paramaribo en omliggende gemeenschappen. Sinds het begin van de pandemie zijn deze donaties via ons COVID-19 ondersteuningsfonds verstrekt, staat in een persbericht.

Newmont draagt op veel gebieden bij aan de Surinaamse economie en samenleving als geheel. Het bedrijf biedt directe werkgelegenheid aan ongeveer 2.000 personen; eigen medewerkers en loontrekkers werkzaam bij toeleveranciers. Het afgelopen jaar is een bijdrage geleverd op de volgende gebieden: “local content”-beleid, community-investeringsstrategie en Covid-19. Het beleid voor “lokaal content” beoogt onder meer verhoging van de kwantiteit en de kwaliteit van de Surinaamse arbeidskrachten ter benutting van Newmont’s mogelijkheden.

Ten aanzien van de lokale toeleveranciers is het beleid van Newmont gericht op een duurzame verhoging van hun toegevoegde waarde. Dit wordt bewerkstelligd door capaciteitsversterking, productontwikkeling met als ultiem resultaat verhoogde leveranties en dienstverlening. De financi?le afdrachten aan de overheid in de vorm van royalties, belastingen en rechten en de samenwerking met partner Staatsolie zijn kenmerkende voorbeelden van de positie als inclusieve corporate burger.

Newmont is blij met de bijdrage die zij heeft kunnen leveren, omdat het bedrijf graag wederzijdse waarde cre?ert en samenwerkt om sociaal-economische ontwikkeling te katalyseren, zodat gemeenschappen kunnen gedijen tijdens operaties en nadat mijnbouwactiviteiten zijn afgerond.

Het bedrijf zal ook brede sociale acceptatie blijven verkrijgen en behouden tijdens alle stadia van de levenscyclus van de Merian mijn en relaties opbouwen op basis van vertrouwen en wederzijds respect met gemeenschappen, regeringen, NGO’s en andere lokale en nationale belanghebbenden.

Voor 2022 zal het bedrijf zich blijven richten op het opbouwen van sterke, duurzame relaties met belanghebbenden, het nakomen van haar verplichtingen, het aantrekken en behouden van toptalent en het stimuleren van innovatie in de branche – allemaal essentieel voor het cre?ren van groei en waarde op de lange termijn.

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina