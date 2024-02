New York Laundry ta celebra 10 aña di servicio

The content originally appeared on: Diario

Hopi inversion den medio ambiente y empleado

ORANJESTAD (AAN): New York Laundry ta extende palabranan di gradicimento na tur su clientenan pa nan compromiso continuo durante e ultimo 10 añanan. E aña aki, nan ta celebra nan di 10 aniversario brindando servicio na e hotelnan renombra como e proveedor principal di servicio di laundry y pañ’i cama na Aruba. New York Laundry ta masha orguyoso di e relacionnan cu a logra construi cu clientenan y ta reconoce cu e 10 añanan aki no lo tabata posibel sin nan of sin e dedicacion y amor di nan empleadonan.

Calidad garantisa

Como e proveedor principal di servicio di laundry na Aruba, ta reconoce cu cliente merece e calidad superior y como parti di e famia di MetaCorp, nan ta cumpli cu e standardnan di mas halto. New York Laundry ta ofrece un oportunidad igual di empleo (OIE) pa un forsa laboral di mas di 50 hende local, contribuyendo asina na e economia laboral local. Ta traha exclusivamente cu fabricantenan di ekipo y programa di software di prome nivel cu ta brinda flexibilidad y confiabilidad pa satisface e necesidadnan di e clientenan.

Certifica na standard internacional

New York Laundry ta e unico laundry comercial na Aruba cu ta cumpli cu e standardnan internacional stipula pa e hotelnan di marca global, manera ta Marriott y Hilton International. Como parti di nan dedicacion na cliente, conhuntamente cu nan conocemento den e industria, ta dedica nan servicio unicamente na e sector hotelero p’asina garantisa cu no tin riesgo di contaminacion.

Innovacion y sostenibilidad

Constantemente New York Laundry ta mehora esfuersonan di innovacion y sostenibilidad pa brinda un bon servicio na nan socionan y como resultado ta conta cu e certificacion EarthCheck Gold y ISO 9001, loke ta permiti nan pa mantene esfuersonan di sostenibilidad y na mes momento garantisa cu tur proceso ta cumpli cu e standardnan internacional. Separa di logra metanan interno di sostenibilidad y innovacion, ta bon pa bisa cu esaki ta beneficioso pa e clientenan na momento di logra nan metanan di sostenibilidad y ESG (Metanan ambiental, social y di maneho corporativo) y defende nan responsabilidad social.

Ta produci nan mesun awa

New York Laundry ta haci uzo unicamente di producto biodegradabel pa mitiga cualkier efecto negativo pa medio ambiente. Nan esfuersonan adicional di sostenibilidad ta inclui inversion den panelnan solar (green energy) y un planta di osmosis reversivo di ultimo den tecnologia pa produci nan mesun awa.

Operacion sin interupcion

Nan compromiso di brinda un excelencia den servicio ta inclui entre otro un generator cu capacidad maximo di e planta p’asina garantisa e confiabilidad di un servicio continuo, independientemente di posibel perdida di coriente na Aruba. Tambe ta conta cu un personal capacita pa garantisa un servicio 100%.