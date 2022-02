Nesty’s Gators prolongeren SEC-zwemkampioenschap

20/02/2022 00:00

-

Terence Oosterwolde

Anthony Nesty (voorste rij, tweede vanuit rechts) en staf en zwemmers van UF gaan uit hun dak na het binnenhalen van de SEC-titel.



PARAMARIBO –

De erelijst van Anthony Nesty is zaterdagavond langer geworden. Surinames enige Olympische kampioen leidde het mannenteam van de University of Florida ook in zijn vierde seizoen als hoofdcoach naar het kampioenschap in de Southeastern Conference (SEC). De blikken worden nu gericht op de NCAA-titelstrijd van volgende maand.

Voor Nesty is het SEC-kampioenschap geen nieuw terrein. Zijn

Gators hebben een ‘abonnement’ op de titel. Het kampioenschap van

zaterdag is de tiende opeenvolgende hoofdprijs voor zijn mannenteam

en de 43ste overall in UF-historie. Gators zal zich nu voorbereiden

op de NCAA Swimming & Diving Championships die van 23 tot en

met 26 maart worden gehouden in de McAuley Aquatic Center in

Atlanta, Georgia.

Op de slotdag in de Allan Jones Intercollegiate Aquatic Center

in Knoxville, Tennessee behaalde Florida het goud op de 4×100 yard

vrijeslagestafette. Daarmee bleef Gators ongeslagen op de

estafette: op alle vijf nummers werd de titel bemachtigd. Het

viertal bestond zaterdagavond uit Macguire McDuff, Adam Chaney,

Eric Friese en Kieran Smith. Ze klokten 2:46,91.

Florida Gators behaalde ook zaterdagavond goud op de

vrijeslagestafette.

Individueel was er ook succes voor de mannen. Smith pakte het

goud op de 200 yard rugslag in 1:39,51. Op de 1.650 yard vrije slag

was er goud en brons voor Gators: Trey Freeman ging er met de titel

vandoor in 14:39,74, terwijl Tyler Watson derde werd in 14:40,45.

Chaney werd ook derde op de 100 yard vrije slag in 41,83

seconden.

De vrouwen behaalden ook eremetaal. Het estafetteteam (Talia

Bates, Ekaterina Nikonova, Micayla Cronk en Katie Mack) pakte het

brons in 3:12,37, hun eerste medaille deze editie. Mede door die

prestatie sloot het vrouwenteam de SEC-kampioenschappen af op de

vijfde plaats. De titel ging naar ‘thuisploeg’ University of

Tennessee.

De vrouwen van Florida sloten de SEC-kampioenschappen af met

brons.







