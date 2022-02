Nesty’s Gators pakken twee goud op dag 1 SEC-strijd

16/02/2022 02:02

-

Terence Oosterwolde

Florida Gators (m) pakte met overmacht de titel op de 4×200 meter vrijeslagestafette. Georgia (l) werd tweede en Kentucky derde.

Foto: Florida Gators



PARAMARIBO –

De mannen estafetteams van de University of Florida (UF) hebben op dag 1 van de Southeastern Conference-zwemkampioenschappen twee gouden medailles behaald. Hoofdcoach Anthony Nesty zag de kwartetten dat in stijl doen: op zowel de 4×50 wisselslag als 4×200 vrije slag werd de snelste tijd dit seizoen gezwommen en werd het SEC-record gebroken.

Gators, vijfde gerangschikt in de NCAA, kreeg aan de vooravond

nog een domper te verwerken. In Knoxville, Tennessee kan geen

beroep worden gedaan op Bobby Finke, die tijdens de Olympische

Spelen vorig jaar goud won op de 800 en 1.500 vrij. “Ik leef de

gezondheids- en veiligheidsprotocollen na, maar verheug me erop om

Gators aan te vuren en me weer bij het team te voegen om te trainen

voor NCAA’s”, tweette hij maandag.

In de Allan Jones Intercollegiate Aquatic Center kwamen Adam

Chaney, Dillon Hillis, Eric Friese en Alberto Mestre dinsdagavond

op de 4×50 meter wisselslagestafette tot een winnende tijd van

1:22,06, een nieuw SEC Meet Record en de snelste tijd in de

Verenigde Staten dit seizoen. Het oude record (1:22,19) werd in

2019 gezwommen door Alabama University.

Gators’ succesvolle wisselslagestafetteploeg (m),

geflankeerd door Alabama (l) en Tennessee.

Op de 4×200 meter vrijeslagestafette een haast identieke

prestatie voor Kieran Smith, Trey Freeman, Oskar Lindholm en

Alfonso Mestre. Onder aanvoering van Smith, die vorig jaar tijdens

de Tokio Spelen Olympisch brons pakte op de 400 meter vrije slag,

zwom het kwartet de snelste tijd in het land en een nieuw SEC

Record: 6:08,00. Het oude record (6:09,14) stond sinds 2019 op naam

van Florida. Smith en Freeman zaten ook in dat team.

De mannen staan na de eerste dag op de zesde plaats met 133

punten. De Gators-vrouwen zitten op plek zeven met 130 punten. Op

de 4×200 vrijeslagestafette miste het UF-kwartet (Talia Bates,

Ekaterina Nikonova, Micayla Cronk en Nikki Miller) nog net het

brons met de vierde plek in 7:01,77. Katelyn Mack, Tylor Mathieu,

Olivia Peoples en Cronk werden tiende op de 4×50

wisselslagestafette in 1:37,78.

De mannen azen op hun tiende opeenvolgende SEC-kampioenschap en

43ste titel in UF-historie. De vrouwen proberen hun achttiende

kampioenschap in de wacht te slepen. In de laatste drie seizoen

eindigden de Gators-vrouwen steeds als runner-up in de

SEC-strijd.







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina