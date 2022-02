Nesty’s Gators nemen toppositie over

17/02/2022 01:10

-

Terence Oosterwolde

Met een sublieme prestatie lukte het de mannen van University of Florida (m) stijlvol de gouden plak op de 4×50 vrijeslagestafette binnen te halen.

Foto: Florida Gators



PARAMARIBO –

Met een derde gouden plak op de estafette en nog een individuele zilveren en bronzen medaille is het woensdagavond aan het mannenteam van de University of Florida (UF) gelukt de eerste plaats op de tussenstand van de Southeastern Conference-zwemkampioenschappen over te nemen. De Gators van de Surinaamse Olympisch kampioen Anthony Nesty voeren de ranglijst aan met 497 punten.

In de Allan Jones Intercollegiate Aquatic Center in Knoxville,

Tennessee schoot opnieuw een estafetteteam van UF in de roos. Op de

4×50 yard vrije slag waren Adam Chaney, Eric Friese, Kieran Smith

en Macguire McDuff ongenaakbaar. Met hun 1:15,18 zette het viertal

niet alleen de snelste tijd dit seizoen in de Verenigde Staten

neer, maar brak het viertal zowel het SEC-meet record als het

zwembadrecord. Ook is de tijd de op drie na snelste in de

zwemgeschiedenis van UF. Het oude meet record (1:15,21) werd een

jaar geleden ook al door Gators gezwommen. Chaney, Friese en Smith

zaten in dat team. Het oude pool record (1:15,67) stond sinds 2017

op naam van UF.

Individueel pakte Smith het zilver op de 500 yard vrije slag.

Met zijn tijd (4:10,15) haalde hij de A-limiet voor de

NCAA-kampioenschappen van volgende maand. Alleen Matthew Sates van

Georgia (4:09,06) was sneller. Op dit onderdeel had UF vijf

zwemmers in de A-finale. Voor Smith was het al de derde medaille

nadat hij dinsdag goud won op de 4×200 vrije slag. Ook Chaney staat

na zijn brons op de 50 yard vrije slag (18,81 seconden) op drie

medailles. Hij pakte op dag 1 goud met de 4×50 yard

wisselslagploeg. Jordan Crooks van Tennessee (18,53) en Brooks

Curry van Louisiana State (18,67) pakten op de 50 vrij het goud en

zilver.

Kieran Smith (l) op het podium na zijn tweede plek op de 500

yard vrije slag. Matthew Sates van Georgia werd eerste.

UF, nummer vijf in de NCAA, ruilde de zesde plaats na de eerste

dag in voor de toppositie na twee avonden. Gators leiden met 497

punten. Texas A&M (360), Alabama (358), Tennessee (338,5) en

Georgia (308) maken de top vijf rond. Bij de vrouwen bezet UF de

vijfde plaats met 287 punten, nadat het team dinsdag nog zevende

was. Boven Gators zitten Tennessee (467,5), Georgia (373), Alabama

(367) en Kentucky (299). De UF-vrouwen werden vijfde op de 4×50

vrij in 1:28,15, de op vier na snelste tijd in schoolhistorie. Op

de 500 vrij werden Tylor Mathieu (4:39,51) en Elise Bauer (4:40,82)

vierde en vijfde.







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina