Nesty hoofdcoach WK-zwemteam VS

14/02/2022 16:08

Van onze redactie

Anthony Nesty gaat als hoofdcoach van de VS naar de WK in Hongarije.

PARAMARIBO –

“Nesty Named U.S. Head Coach for 2022 FINA World Championships” kopt de University of Florida (UF) maandag op haar website. Anthony Nesty, Surinames enige Olympisch kampioen en coach van het mannen- en vrouwenteam van UF, is aangesteld als hoofdcoach van de Amerikaanse zwemploeg die van 18 juni tot en met 3 juli meedoet aan de Fina Wereldkampioenschappen in Budapest, Hongarije.

Nesty was vorig jaar als assistent-coach opgenomen in het

Olympisch zwemteam van de Verenigde Staten. In Tokio, Japan

behaalden zijn UF-pupillen Bobby Finke en Kieran Smith drie

medailles: twee goud voor Finke op de 800 en 1.500 meter vrije slag

en brons voor Smith op de 400 meter vrije slag.

“Todd en Anthony hebben beiden enorme verdiensten behaald, maar

zijn ook erg attentvolle en ondersteunende personen”, zei Lindsay

Mintenko, managing director van USA Swimming National Team over de

aanstelling van Nesty en Todd DeSorbo, die de leiding heeft over

het vrouwenteam. Hun optreden in Japan heeft bijgedragen bij de

keus. “Als assistent-coaches tijdens de Olympische Spelen was er

een sterke verbondenheid met de zwemmers, die veel respect voor hen

hadden en schitterden onder hun filosofie.”

Nesty heeft als zwemmer en coach enorme successen behaald bij

UF, waar hij sinds 2018 de hoofdcoach is van het mannenteam.

Daarvoor is hij jaren assistent-coach geweest. In 2021 kreeg hij

ook de vrouwenploeg onder zich. In zijn eerste drie seizoenen als

hoofdcoach van de mannen werd UF steeds kampioen van de

Southeastern Conference en werd Surinames Gowtu Boi steeds

uitgeroepen tot SEC Coach of the Year. Deze week vinden de

SEC-kampioenschappen 2022 plaats in Jones Aquatics Center in

Knoxville, Tennessee.







