Negoshi chikito no por carga pa paga 50% di e entrada na salario pa director/accionista

The content originally appeared on: Diario

Camara di Comercio mustrando cu:

ORANJESTAD (AAN): Recientemente Camara di Comercio y Industria (KvK) a manda un carta na Gobierno di Aruba encuanto e intencion di Gobierno pa introduci un salario minimo te cu maximo di Afl. 4.166 pa luna pa director cu ta accionista tambe (director/accionista).

KvK a compronde cu e intencion di Gobierno pa introduci e norma aki ta pa ricibi mas entrada di impuesto. E pregunta den esaki ta si en berdad a haci estudio cu Departamento di Impuesto (DIMP) no ta ricibi e impuesto cu e tin derecho riba dje, cual no a wordo duna ainda door di Gobierno. E cambio, caminda ta obliga e director/accionista pa otorga su mes un entrada minimo di suma masha halto en bes di cobra e impuesto riba dividend (cual ta actualmente 10%), lo trece un peso di impuesto aun mas grandi pa e compania. Di prome, dividend ta wordo paga solamente ora tin ganashi.

E salario minimum ta obliga sin importa si bo tin ganashi. Den esaki no a tende cuenta cu e efecto financiero. E areglo aki lo ta funesto pa compania chikito/mediano, como tambe pa un compania cu ta conta cu mas cu un director/accionista. Den esaki e obligacion no ta tene cuenta si e director ta traha of ta director di mas compania.

Segun ley buki 2 Codigo Civil e compania tin e libertad di determina si e relacion entre e compania y e director/accionista ta tambe un relacion laboral. Pues e decision aki no ta den man di Gobierno. Gobierno por dicidi un salario minimo pa tur trahado segun ley di salario minimo, pero e ley no ta duna Gobierno e derecho pa dicidi pa fiha un suma mas halto pa e director/accionista. Esaki ta bay en contra di e principio di igualdad (“gelijkheidsbeginsel”).

Ta di remarca tambe cu e peso di e gastonan colectivo a aumenta drasticamente e ultimo añanan y cu e clima empresarial y di inversion na Aruba ya caba no ta faborabel.

E introduccion di e salario ficticio door di Gobierno pa director/accionista lo deteriora esaki aun mas ya cu no ta rendabel ni sostenibel y por ta hasta desastroso pa un compania si e mester cede 50% di su entrada (esey kemen tur placa cu ta drenta) pa cubri solamente e salario di director/accionista.

No lo keda espacio pa cubri e demas gastonan di negoshi (e.o. gastonan di e productonan cu e ta bende, di personal, prima social, pensioen, BBO/BAZV, awa y coriente, huur, impuesto indirecto, etc.).

Por premira cu e entrada di Gobierno lo aumenta na inicio pa un periodo cortico, pero esaki lo disminui structuralmente ya cu hopi negoshi, specialmente chikito/mediano, no lo por carga pa usa 50% di e entrada pa paga director/accionista y lo mester stop nan operacion of kita trahado.

E desaroyo aki lo frena e capacidad pa habri negoshinan nobo ya cu den cuminsamento tur entrada ta bay pa paga pa e inversion. Ademas, no a wordo specifica si e limite di salario pa e director/accionista ta conta pa tur e companianan colectivo den cual e persona ta fungi como director/accionista of si lo conta 1 salario pa cada compania apart.

Banda di esaki, e norma aki lo encera mas tarea pa DIMP ya cu e Inspector di Impuesto lo ta encarga pa prueba y verifica cu e suma di salario ta di acuerdo cu e 50% di e entrada di e compania tur luna y e impuesto ta corecto. Ta bay controla tur luna?.

Pues ta e pregunta si DIMP ta conta cu e capacidad pa por efectua e tarea aki. Mas ainda cu pa ley laboral no ta posibel pa tur luna cambia e salario dependiendo cuanto a produci of a bende e luna ey.







https://diario.aw/categories/noticia/general/negoshi-chikito-no-por-carga-pa-paga-50-di-e-entrada-na-salario-pa-director-accionista#sigProId6f00f52c25 View the embedded image gallery online at: