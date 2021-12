Negociacionnan cu Hulanda riba supervision financiero ainda ta tumando lugar

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Minister di Finanza Xiomara Maduro tambe tabata presente den e conferencia di prensa, relaciona cu situacion di e negociacion cu Gobierno Hulandes relaciona cu sosten di likides pa e siguiente kwartaal 2022.

Minister Maduro a elabora cu ta importante pa Pueblo y sindicatonan por tin informacionnan corecto relaciona cu e carta cu a wordo manda di 11 sindicato y 2 organizacion a duna nan opinion riba loke Secretario di Estado Knops a splica como resultado di Conseho di Minister di Reino di 17 di december ultimo.

Segun e mandatario a bin dilanti cu loke a hala atencion di sindicatonan tabata 3 punto cu a wordo treci dilanti pa Secretario Knops, y di esey nan a saca nan mesun conclusion.

Minister Maduro kier trece aclaracion riba e tres punto di parti di Gobierno y asina brinda informacionnan corecto y e debate den siguiente dianan por ta uno balansa cu informacionnan di tur dos banda.

-Prome punto:

Segun sindicatonan, Hulanda ta bisa cu Aruba no a cumpli cu palabracion y condicionnan. Minister Maduro a splica cu Gobierno a traha pa por cumpli cu tur condicion necesario pa haya e sosten di likidez pa e di 8 tranche (e prome kwartaal di 2022), pero Hulanda a bin cu condicion extra cu no por cumpli cune sin consulta Parlamento prome. Ta trata di un protocol di supervision cu ta data di 2018 y ta asina cu Aruba for di 2015 ta bao di un protocol di supervision financiero di CAft. E protocol aki na november 2018 a wordo prolonga pa un periodo di 3 aña y ta yegando na su fin. Hunto cu e parti di COHO, tin ley di Reino pa e supervision financiero, e negociacionnan ta tumando lugar, mirando cu Hulanda kier pa Aruba acepta un prolongacion di e supervision financiero sin un fecha di vencimento. Minister Maduro a enfatiza cu esaki no ta algo usual y Gobierno di Aruba no por djis bay firma protocol sin prome duna un splicacion y consulta cu Parlamento.

-Punto number dos:

Sindicatonan a indica cu Aruba y Hulanda lo a yega na un acuerdo riba ‘Ambtelijk niveau’ riba COHO dia 2 di december y segun Hulanda, Gobierno no a firma esaki. Gobieno a splica cu trabao preparatorio a wordo haci riba nivel ‘ambtelijk’ pa COHO y ainda falta decision riba nivel ‘bestuurlijk’ di mandario, pues ainda no ta momento pa Gobierno firma.

-Punto tres:

Sindicato a alega cu Gobierno no kier un protocol pa supervision financiero. Minister a splica cu Aruba tin un protocol pa supervision financiero desde 2015. Awo tin negociacion cu Hulanda pa e supervision financiero aki bay den Ley di Consenso di Reino, RAFT. Kiermen no ta asina cu Gobierno no kier firma un protocol pa supervision financiero.

Hulanda a presta Aruba mas di 1.400 miyon florin y esaki a bin cu COHO como organo pa supervisa e reformanan necesario pa Aruba por sali mas fuerte for di e situacion financiero causa door di e pandemia. Hulanda tambe a exigi pa supervision financiero di Aruba mester wordo regla den un ley di Consenso di Reino (RAFT) na lugar di un protocol. Gobierno tin un team di profesionalnan pa duna conseho na Prome Minister pa soluciona e impase aki.