Negentiende-eeuws schilderij ‘De Kruisiging’ gerestaureerd

12/04/2022 17:01

Audry Wajwakana

Het beschadigde schilderij zoals het op 1 juli 2021 aankwam bij restaurateur Ellen Arkema (r) in Nederland. Naast haar zijn Jozef en Usha Badal namens de stichting Surinaamse Missie die aan fondsenwerving doet voor het RK-bisdom Paramaribo.

Foto: collectie RK-Bisdom Paramaribo



PARAMARIBO –

Na ruim twee decennia uit publieke zicht te zijn geweest, is het klassieke schilderij ‘De Kruisiging’ weer in volle glorie te bewonderen. Het schilderij uit de negentiende eeuw, dat jarenlang aan de binnenzijde boven de hoofdingang van de kathedraal hing, heeft na een grondige restauratie een permanente plek gekregen in het Kerkelijk Museum, naast het Bisschopshuis.

Het kunstwerk van 150 bij 123 meters groot beeldt het

lijdensverhaal van Jezus aan het kruis uit. Het was door water erg

beschadigd en is door restaurateur Ellen Arkema in Nederland

hersteld. De lijst van het schilderij, die aan de onderkant poreus

en verrot was, is door kunstenaar Leo Wong Loi Sing opgeknapt.

Hiervoor werd de garage van bisschop Karel Choennie, bij Het

Bisschopshuis, tot een atelier omgetoverd.

Nu het kunstwerk helemaal is hersteld, nodigt de bisschop

eenieder uit om het schilderij te komen bewonderen. “Kom en laat je

inspireren. Ik hoop dat bezoekers hun tijd nemen en niet alleen

komen kijken en het schilderij mooi vinden. Maak er een meditatie

van, neem je bijbel mee, lees het lijdensverhaal. Er zijn heel wat

elementen in het schilderij, die we alleen in het evangelie van

Lucas horen, zoals Jezus laatste woorden ‘Vader, in uw handen

beveel ik mijn geest'”, aldus de geestelijke. De reparatie heeft

rond de achtduizend euro’s gekost.

