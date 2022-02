‘Nee dit is niet mooi, maar wel de waarheid’

28/02/2022 08:06

Schedels op diverse manieren beschilderd maakten deel uit van de weekendkunst.

Foto: Tascha Aveloo



PARAMARIBO –

Kunst in elke vorm is een leuke belevenis. Theater, dans, muziek, literair maar ook een expo, is voeding voor de geest. Suriname heeft een kunstweekend achter de rug: twee exposities op twee locaties met verschillende stijlen. De eerste was ‘Eleven Strong’ met schilderijen en sculpturen van elf artiesten in de Gallery van G-Art Blok. De tweede was onder het genot van wijn en cocktails in de tuin van het Surinaamsch Rumhuis, waar gezamenlijk met de Stichting Nationale Kunstbeurs ‘ArtLife of Rum’ werd georganiseerd met werken van kunstenaars die ook op SIAF.sr exposeren.

Al in de ingang van de G-Art Blok Gallery staat een serie aparte

schilderijen: schedels op diverse manieren beschilderd. Een heeft

schedels verwerkt in het lichaam van een vlinder, een ander heeft

de Surinaamse vlag erin verwerkt. Ze zijn allemaal deel van de

selectie die heeft deelgenomen aan de expo ‘Tzompantli reflexion

artistica 2021′, in Mexico. “Ze geven elke keer een ander onderwerp

op. Deze keer was het de Tzompantli, een Mexcicaans ritueel,

waarbij de schedels van de overledenen na een bepaalde tijd worden

geplaatst op een speciaal rek. Elke artiest moest vanuit die lege

schedel een kunstwerk maken. We hebben ze dan opgestuurd en

allemaal zijn ze goedgekeurd. Zo zijn onze werken nu overal te zien

via de website van de organisatie”, vertelt kunstenaar George

Struikelblok.

Volgens hem heeft de kunst enorm geleden door de

corona-uitbraak. “We misten het contact met het publiek enorm, maar

aan de andere kant heeft het ons verplicht om dingen meer online

aan te pakken wat zorgt voor meer exposure. Zo hebben we tijdens de

onafhankelijkheidsviering een online expo georganiseerd en

deelgenomen aan andere internationale exposities.”

Surinaamse situaties

Ardi Setropawiro is voor deze expo buiten zijn comfortzone

getreden. “Tijdens lockdown heb ik geprobeerd van het negatieve

iets positiefs te maken. Ik had zoveel stukken doek over en ik

dacht na wat ik ermee zou doen. Over het algemeen maak ik vrij

grote werken. Ik besloot toen om voor kleinere te kiezen, met

herkenbare Surinaamse situaties.”

Normaliter maakt deze rot in het vak, nogal grote schilderijen

en semi-abstract. Maar deze keer zijn de figuren heel duidelijk

herkenbaar en is de culturele rijkdom van het land ook zichtbaar.

“Het zijn ook kleinere werken. Als iemand een keer een kunstwerk

mee wil nemen dan is een grote niet handig. Dit is niet wat ik

regulier maak, maar het is wel een leuk klein werk om iemand cadeau

te doen.”

Vloeiende beweging

Wat direct ook opvalt midden in de zaal zijn de imposante

sculpturen van Ted Heymans, al langer dan zestig jaar actief

kunstenaar, maar zoals hij zelf zegt “low profile“. Hij

laat drie sculpturen zien die op brons lijken, maar superlicht

zijn. “Het is fiberglas. Het is heel plooibaar en dat is handig

voor wat ik wil bereiken met mijn werken. Ik hou namelijk van

vloeiende beweging in mijn stukken.”

En dat is inderdaad zo. Het lijkt alsof een kaart van Suriname

hangt in de lucht en dat het grondgebied wonden vertoont met

‘bloed’ dat lekt vanuit de onderkant. Het is “onheilspellend”. “Nee

dit is niet mooi, maar wel de waarheid. ‘Bloedend Suriname’ is een

aanklacht over hoe wij Suriname vernietigen. We zien hoe de

kustvlakte afbrokkelt. En zwarte vogelfiguren zijn de

aasgieren/tingi fowru die symbool staan voor zij die onze

rijkdommen uitbuiten en de winsten opvreten in plaats van ze ten

bate van het volk te gebruiken.” De werken staan bol van symboliek

en zijn best indrukwekkend.

Veel vreugde

In een overdekte hal achter in de tuin van het Surinaamsch

Rumhuis staan panelen met daarop werken van kunstenaars zoals Pearl

Brunings die haar werken signeert met Hex. “Kunst brengt mij heel

veel vreugde. Het is iets wat uit mijn tenen komt en het moet

eruit. Het is heerlijk en schilderen is mijn grote passie.”

Volgens haar is het schilderen een onbeschrijflijk proces om te

zien wat er uit je handen komt. “Mijn concept is om te werken

vanuit mijn gevoel en dat vloeit naar het canvas. Het is heerlijk

om te zien als je tevreden bent over je kleursamenstelling. Maar

ook om te zien hoe mensen erop reageren en wat ze erbij

voelen.”

Brunings is enthousiast over de nieuwe mogelijkheden binnen het

onderwijs om ook kunst te kiezen als opleiding. “Je leert soms ook

dingen die je nooit meer gebruikt in je leven, maar het is heel

belangrijk dat de creativiteit wordt gestimuleerd. Het helpt bij

stressverwerking. Vroeger werden creatieve mensen altijd

geassocieerd als ‘excentrieke, tegendraadse en rare mensen’.

Gelukkig is dat niet meer zo. Het is fijn dat ze gaan leren dat met

creativiteit je ook wat kan bereiken in het leven.”

Nieuwe dingen

Barbara MacIntosch heeft ook enkele van haar sprekende

portretten hangen. Ze vertelt dat de lockdown niet prettig was. “Je

kan natuurlijk als artiest jezelf opsluiten en gaan schilderen in

je atelier om de buitenwereld te vergeten”, zegt zij. “Maar

inspiratie opdoen en om nieuwe dingen te zien, was dus niet

mogelijk en het is echt verschrikkelijk geweest.”

Deze mini-expo’s zijn dan voor MacIntosch ook de “eerste

uitstapjes” met andere kunstenaars sinds heel lang. De interactie

met collega’s en publiek miste zij echt. “Je kan zien hoe mensen

reageren op je werk, men kan vragen stellen en dat is heel

belangrijk. Kunst is een must voor een ieder. Het is een manier van

expressie en het brengt balans in het leven.”







