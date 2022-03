‘Nederlandse taal holt achteruit’

10/03/2022 10:03

Arjen Stikvoort



Foto: dWT Archief



PARAMARIBO –

De allerjongste generatie spreekt eerder Engels dan Nederlands. Dit is geen goede ontwikkeling zegt voorzitter van het Cultureel Centrum Suriname (CCS) Nadia Becker. De Nederlandse taal die de voertaal is in Suriname en gebruikt wordt in het onderwijs, raakt daarmee in verval.

De technologische ontwikkeling zoals het internet en de social

media en alle high- tech aparatuur die dat mogelijk maakt zijn daar

mede debet aan. Becker maakt zich zorgen. “De jeugd pakt geen boek

meer. Ouders vinden het geweldig dat kinderen in plaats van een

boek te pakken, hun eigen Youtube filmpjes -in het Engel ook nog-

kunnen maken en op internet kunnen zetten. De allerjongste

generatie spreekt al Engels,” benadrukt Becker. ” Woordjes als de

kleuren kennen zij eerder in red, pink en purple dan in rood, roze

en paars.”

Het is een trend die niet alleen in de stad gaande is, maar zich

ook voltrekt tot in het diepe binnenland, stelt Becker. De geluiden

die we van de scholen horen voor wat betreft de Nederlandse taal

zien er niet rooskleurig uit. Het Nederlands taalonderwijs is

verschrikkelijk hard achteruit gegaan,” uit Becker haar zorgen.

Covid-19 heeft daar een belangrijke bijdrage aan geleverd, doordat

de scholen voor langere tijd gesloten waren. Maar de technologische

ontwikkeling; het mobieltje, computer, tablet hebben daaraan zeker

eveneens aan meegewerkt.

Om dit tegen te gaan, moeten ouders erop gehamerd worden dat zij

hun kinderen meer met Nederlandstalige activiteiten als fimpjes,

etc bezig laten zijn. Hiermee stimuleer je de woordenschat, zegt

Becker. Ook het voorlezen van een fysiek boek aan de kinderen in de

moedertaal is een belangrijk aangrijppunt.

Het CCS werkt hard om het lezen op niveau te houden. Maar

makkelijk is dat niet, omdat de middelen met de dag minder worden.

Maar we gaan door zegt Becker, want de navolgende generaties mogen

niet verstoken raken van de leescultuur die zo belangrijk is voor

de ontwikkeling van de samenleving.







