Nederlandse ambassadeur lovend over huidige relatie met Suriname

06/05/2022 08:06

-

Jason Pinas

Nederlandse ambassadeur Henk van der Zwan, op 10 februari 2021 toen hij zijn geloofsbrieven aanbood aan president Santokhi.

Foto: CDS



PARAMARIBO –

De Nederlandse ambassadeur Henk Van der Zwan is ontzettend tevreden over de huidige relatie met Suriname. Ook de goede verstandhouding met president Chandrikapersad Santokhi vindt de diplomaat prijzenswaardig. “We zijn nu op allerlei terreinen bezig. We zijn bezig met volksgezondheid, defensie, de Centrale Bank van Suriname, landbouw, financien en op vele andere gebieden zijn we bezig de banden aan te halen”, zegt Van der Zwan tegenover de Ware Tijd.

Nederland wil alle ondersteuning bieden om de institutionele

capaciteit van Suriname op te bouwen. “Er komen Nederlandse experts

hier op korte basis maar ook voor langere periode om assistentie te

verlenen aan Surinaamse collega’s en je merkt het verschil”,

onderstreept de ambassadeur. Bij de samenwerking tussen de Centrale

Bank van Suriname en de Nederlandsche Bank zijn er intussen grote

vooruitgangen geboekt.

“Er is een nieuwe wet hier geintroduceerd bij het parlement.

Nederlandse experts hebben hun medewerking daaraan verleend. Het

positioneren van de Centrale Bank daar zijn we heel hard mee

bezig”, licht Van der Zwan toe. Bij de onderhandelingen met IMF

heeft Nederland ook ondersteund en er is volgens hem mede daardoor

een akkoord bereikt.

Maar ook op het gebied van militaire samenwerking zijn er

volgens hem stappen vooruit gemaakt. Als voorbeeld noemt hij de

jungletraining die ruim driehonderd Nederlandse militairen

binnenkort op Surinaamse bodem zullen draaien. Het belangrijkste

voor hem is het feit dat door “dialoog kanalen die tien jaar lang

geblokkeerd waren nu weer open zijn”.

De goede band tussen beide landen is tijdens de viering van

Koningsdag op de residentie van de ambassadeur ook gedemonstreerd.

Zowel Santokhi als Van der Zwan was lovend over de samenwerking.

Critici die beweren dat Nederland bezig is met het opnieuw

koloniseren van Suriname neemt Van der Zwan niet serieus. Volgens

hem is deze regering bezig de relatie met meerdere landen te

verbeteren. Dat vindt de diplomaat een goede zaak. “Je kunt als

land niet in isolement opereren, dat is onmogelijk. Je moet de

vleugels uitslaan en natuurlijk openstaan voor contact met de

buitenwereld.”







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina