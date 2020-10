Nederland wil geen contact met vicepresident Brunswijk

De Nederlandse regering wil de banden met Suriname weer aanhalen en versterken, maar met vicepresident Ronnie Brunswijk eigenlijk niets te maken hebben. Den Haag wil alleen contacten met de vicepresident onderhouden “als hier een functionele noodzaak voor is”, stelt de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok, in een acht pagina’s tellende notitie over de betrekkingen met Suriname die vrijdag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Global Bring Your Own Device (BYOD) Security Market COVID-19 outbreak, significant dip and overcome : Avaya, Air Watch, Alcatel-Lucent, Cisco Systems, Aruba Networks, etc. The Daily Chronicle