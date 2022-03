NCCR volgt klimatologische ontwikkelingen nauwlettend

27/03/2022 08:05

-

Jason Pinas

Mavrick Boejoekoe (directeur Regionale Ontwikkeling), Rakesh Gajadhar Sukul (directeur Volskgezondheid) en Jerry Slijngard (NCCR).



PARAMARIBO –

– De abnormale hoge waterstanden in diverse delen in het binnenland is aan het dalen, maar het probleem van wateroverlast is vooralsnog niet geweken. Het is opmerkelijk dat er nu ook vooral in het kustgebied heel hoge waterstanden te zien zijn. Zo constateert Jerry Slijngard, coordinator van het Nationaal Coordinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR).

Slijngard noemt als voorbeeld de situatie in Creola en andere

gebieden in Saramacca. Maar ook het hoge waterpeil in de Nani-zwamp

te Nickerie is opmerkelijk. “We hebben van de meteorologische

dienst begrepen dat we rekening moeten houden met Coronie omdat er

vrij veel regen is geweest in de afgelopen periode”, onderstreept

hij. “Maar er wordt nog veel regen verwacht in Coronie waardoor de

Coronie zwamp waarschijnlijk hoogstwaarschijnlijk zal overlopen.

Dus we houden ernstig rekening hiermee.”

De NCCR volgt nauwlettend de klimatologische omstandigheden en

andere zaken die de waterstand beinvloeden. Slijngaard hoopt dat er

in de komende tijd minder regen zal vallen zodat ook in het

kustgebied het waterpeil kan dalen. De NCCR is nu nog steeds bezig

met noodhulpvoorzieningen in het binnenland. Met name

voedselpakketten en medicamenten worden verstrekt.

Hoewel logistieke omstandigheden soms een obstakel vormen, zijn

tot nu toe bijna alle dorpen voorzien van noodhulp. “Nu gaan we

kijken of het noodzakelijk is om een tweede ronde te doen zodat de

mensen ook een buffer kunnen hebben om iets langer door te gaan”,

aldus Slijngaard. Hij hoopt dat de getroffen gezinnen binnen een

week al terug kunnen gaan naar hun vertrouwde omgeving.







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina