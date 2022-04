NCCR schiet dorpen Brokopondo te hulp

20/04/2022 16:30

De aanplant van Gill Pansa is vernietigd door het water.

Foto: Samuel Wens



PARAMARIBO –

Het Nationaal Coordinatiecetrum voor Rampenbeheersing (NCCR) start woensdag (vandaag) met de distributie van hulpgoederen aan de getroffen dorpen ten noorden van de Afobakadam in district Brokopondo. Volgens de Communicatiedienst Suriname (CDS) zijn deze woongebieden onder water komen te liggen vanwege het overtollige water dat vanuit het stuwmeer wordt gespuid.

CDS schrijft dat het NCCR al enkele dagen ook de distributie van

water heeft opgepakt, omdat de waterbronnen vanwege wateroverlast

buitenwerking zijn. Tot de hulpgoederen die vanaf woensdag worden

verstrekt behoren voeding, laarzen en dekzeilen. Verder zal de

veiligheid worden verhoogd om have en goed van burgers te

beschermen. “Als de noodzaak er is dat mensen moeten worden

verhuisd naar hoger gelegen gebieden, zal dat gebeuren in

samenspraak met Staatsolie en het districtscommissariaat”, zegt

NCCR-coordinator Jerry Slijngard.

CDS meldt dat Staatsolie twee vaartuigen beschikbaar heeft

gesteld om getroffen personen te verplaatsen. Volgens Slijngard

behoren burgers aan weerszijden van de Surinamerivier tot de

slachtoffers. Hij geeft aan dat het onderlopen van de dorpen aan de

noordzijde van de dam in verband staat met de overstromingen in het

zuiden. “In de afgelopen tijd, waarbij het de droge tijd zou moeten

zijn, heeft het flink geregend, waardoor de bodem verzadigd is

geraakt.”

Het water zoekt daardoor plekken op om naar de rivieren of

kreken te stromen. Nu ook de rivieren buiten hun oevers zijn

getreden zijn gebieden onder water gelopen. Het helpt niet dat de

hoeveelheid water in het stuwmeer zodanig is toegenomen dat de

spuikleppen moesten worden opengegooid. Om de kwaliteit van de dam

niet aan te tasten mag het water in het stuwmeer niet hoger dan 264

voet. Het nadeel van het spuien is dat er veel water naar de dorpen

ten noorden van het stuwmeer stroomt. NCCR, Staatsolie, de

districtscommissaris en het traditioneel gezag gaan nu na hoe deze

mensen te ondersteunen.







