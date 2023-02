Nautic Blue Caraïbes, première base de loisirs nautiques éco-responsable

The content originally appeared on: News Americas Now

Morne-à-l’Eau

Par Yasmine L’ÉTANG-ALLEPOT

La base nautique de Morne-à-l’Eau en plein essor. • YLA

La base nautique municipale de Vieux-Bourg accueille la première activité de loisirs éco-responsable, 100% électrique qui vous offre la possibilité de vous promener en milieux humides protégés et de (re) découvrir les spécificités de la biodiversité des Îles, îlets et îlots de la Guadeloupe.

Jeudi dernier, c’est avec une grande fierté et une

impatience non dissimulée que l’équipe Nautic Blue Caraïbes,

dirigée par Elaine Poirier a inauguré sa présence sur la base

nautique municipale de Vieux-Bourg. Résultat d’un travail soutenu

de trois ans, partenaires et institutionnels étaient heureux

d’assister à l’éclosion de la première base nautique

éco-responsable du territoire.

Cette activité sécurisée, familiale et

respectueuse de la nature représente « une approche du

tourisme de demain, un tourisme connecté, plus responsable et plus

immédiat », a déclaré Elaine Poirier, lors de son

discours de présentation. Désormais, elle offre la possibilité de

découvrir les îlets et îlots de manière autonome à partir de 10 ans

ou en circuits à bord…