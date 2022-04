Nations Cup: Tjon En Fa negende op keirin

24/04/2022 01:01

Terence Oosterwolde

Jair Tjon En Fa reed zaterdag de keirin en komt zondag uit op de 200 meter sprint.

Foto: Miriam Vece



PARAMARIBO –

Jair Tjon En Fa is zaterdag tijdens de Track Nations Cup van de Internationale Wielrenunie (UCI) als negende geeindigd op de keirin. In de kleine finale voor de plekken zeven tot en met twaalf kwam de Surinaamse baanwielrenner in de Sir Chris Hoy Velodrome in Glasgow, Schotland als derde over de streep.

In zijn eerste officiele race sinds de Champions League van 4

december 2021 werd Tjon En Fa zaterdag in de voorronde tweede in

heat 2, die werd gewonnen door de Colombiaan Kevin Quintero. Alleen

de groepswinnaar ging automatisch door. De Surinamer was daardoor

‘veroordeeld’ tot de repechage en wist heat 6 op zijn naam te

schrijven. Hij kwalificeerde zich daardoor voor de tweede

ronde.

Tjon En Fa zat in de eerste van twee heats van elk zes man en

finishte als vijfde. Daarmee plaatste hij zich voor de kleine

finale. Matthew Richardson, Harrie Lavreysen en Muhammad Sahrom

drongen als top drie door tot de grote finale. In de eindstrijd

wist de Nederlandse wereldkampioen Lavreysen met de eer te

strijken. Quintero pakte het zilver en Richardson het brons.

Harrie Lavreysen van Nederland (m) wist de Colombiaan Kevin

Quintero (l) nog net af te troeven. Aussie Matthew Richardson (r)

werd derde. Foto: UCI

Tjon En Fa komt zondag uit op de 200 meter sprint. Daarvoor

hebben veertig renners zich opgegeven, onder wie de onverslaanbare

Lavreysen en de Trinidadiaan Nicholas Paul, teamgenoot van Tjon En

Fa op de World Cycling Centre in Zwitserland. Lavreysen start als

laatste, veertigste in de kwalificatie, Paul als 38ste en Tjon En

Fa als 34ste.

De UCI Track Nations Cup 2022 bestaat dit jaar uit drie etappen.

De eerste race is in Glasgow, Schotand, daarna volgt van 12 tot en

met 15 mei de race in Milton, Canada. De reeks wordt afgesloten in

Cali, Colombia, waar er van 7 tot en met 10 juli wordt gereden. Van

12 tot en met 16 oktober volgen in Saint Quentin, Frankrijk de

wereldkampioenschappen baanwielrennen.







