Nations Cup: Paul houdt Tjon En Fa uit halve finales

24/04/2022 12:49

-

Terence Oosterwolde

Jair Tjon En Fa (l) moest in Glasgow zijn meerdere erkennen in WCC-trainingsmaat Nicholas Paul.

Foto: artpupo



PARAMARIBO –

In de eerste UCI Track Nations Cup is Jair Tjon En Fa zondag op de 200 meter sprint gestrand in de kwartfinales. Zijn pad naar de laatste vier werd versperd door de Trinidadiaan Nicholas Paul, met wie hij traint op de World Cycling Centre in Zwitserland. Later kwam Paul te vallen en besloot hij af te haken. Tjon En Fa, die overall als zevende eindigde, werd zaterdag negende op de keirin.

Van de veertig sprinters startte Tjon En Fa in de Sir Chris Hoy

Velodrome in Glasgow Schotland als 34ste in de kwalficatieronde.

Hij zette de zevende tijd (9,727 seconden) neer. De Nederlandse

wereldkampioen Harrie Lavreysen, die als laatste begon, had de

snelste kwalificatietijd: 9,433. Paul had de tweede tijd (9,553),

gevolgd door de Brit Jack Carlin (9,609) en de Fransman Sebastien

Vigier (9,614). Dit viertal had een vrije doorgang tot de achtste

finales.

In heat drie van de zestiende finales versloeg Tjon En Fa de

Spanjaard Alejandro Martinez Chorro, daarna was hij in de zevende

serie van de achtste finales te snel voor de Colombiaan Santiago

Ramirez Morales. Daarmee had hij zijn plek in de kwartfinales

veiliggesteld. Tjon En Fa werd gekoppeld aan Paul, met wie hij al

enkele jaren traint in Zwitserland. De Trinidadiaan pakte de eerste

en tweede race en kwalificeerde zich voor de laatste vier met

Lavreysen, de Australier Matthew Richardson en Vigier.

Nicholas Paul besloot na zijn valpartij niet verder te

rijden. Foto: UCI

In de halve finales begon Paul nog goed. Hij won namelijk de

eerste race, maar in de tweede sloeg het noodlot toe. De

Trinidadiaan kwam te vallen en nam Richardson mee in zijn val. Kort

daarna maakte Paul bekend dat hij niet verder zou rijden, waardoor

de Australier naar de finale door mocht. Lavreysen had in de andere

serie Vigier in twee races verslagen. Paul liet ook de race om de

bronzen medaille aan zich voorbijgaan, waardoor Vigier op de derde

plaats eindigde en de Trinidadiaan vierde werd.

Olympisch, Europees en wereldkampioen Lavreysen, 25 jaar, maakte

zijn favorietenstatus waar en rekende in de finale overtuigend af

met Richardson. Het was zijn tweede gouden plak – zaterdag won hij

de keirin – en derde medaille in Glasgow na brons op de teamsprint.

Richardson was derde geworden op de keirin en pakte goud met

Australie op de teamsprint. Van 12 tot en met 15 mei zijn de

wielrenners in Milton, Canada voor de tweede etappe van de UCI

Track Nations Cup.







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina