Nationale dreiging door illegale goudwinning

Wilfred Leeuwin

De plaatsvervangend bevelhebber van het Nationaal Leger, overste Werner Kioe A Sen.

Inlichtingendiensten, het ministerie van Justitie en Politie en het ministerie van Defensie, zijn driftig bezig na te trekken in welke mate er in het westen van het Land, in het district Nickerie, illegale goudwinningsactiviteiten plaatsvinden. Plaatsvervangend leger bevelhebber, overste Werner Kioe A Sen zegt dat wanneer deze informatie waar blijkt te zijn er sprake is van een ‘nationale dreiging,’ vanuit het westen van Suriname. Hij sprak donderdag op de reguliere persconferentie belegd door minister Krishna Mathoera van Defensie.

Mogelijke illegale goudwinning zal betekenen dat er

gecontamineerd, in dit geval met chemicalieen veruild, water zal

stromen in de Corantijn rivier. Omdat deze rivier belangrijk is

voor de rijstindustrie in het noorden van het district, is het

vrijwel zeker dat het vervuild water zal doorstromen naar

rijstvelden. “Wanneer het vervuild water terecht komt in het

irrigatiesysteem dan is de voedselvoorziening van het land in

gevaar. Ook de grootschalige visvangst loopt ernstig gevaar”, zegt

Kioe A Sen.

Hij spreekt van een nationale dreiging omdat de kettingreactie

van deze mogelijke vervuiling enorm zal zijn. Naast de productie

van rijst zal de vervuiling ook invloed hebben op andere sectoren,

zoals de voedselvoorziening, de volksgezondheid en de export van

rijst en rijstproducten waaruit inkomsten worden gegenereerd. Naast

economische effectten zullen er ook sociale problemen zijn. Volgens

de plaatsvervangend Leger Bevelhebber is het niet te onderschatten

hoeveel gezinnen afhankelijk zijn van de rijstproductie in het

land.

Er is een speciale operatie gestart onder de naam Kuyake,

vernoemd naar een beschermde vogel. Dit is onderdeel van een groter

plan waar ook andere ministeries zoals dat van Justitie en Politie

mee zijn belast. Het ministerie van Defensie en het Nationaal Leger

zijn slechts mede-uitvoerders van het plan om te kunen vaststellen

als en in welke mate er illegale goudwinning plaatsvindt.

Het leger roep alle mensen die enige vorm van informatie hebben

over eventuele goudwinning op die door te geven aan de

autoriteiten. Kioe A Sen zegt dat andere detailinfomatie verkregen

moet worden van het ministerie van Justitie en Politie en

inlichtingendiensten en heeft beloofd op de volgende

persconferentie meer informatie te zullen verstrekken over wat het

onderzoek dan zal hebben uitgewezen.







