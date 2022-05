Natio oefent met ‘locals’ tegen Frans-Guyana

09/05/2022 08:06

-

Stan Herewood

Bondscoach Stanley Menzo (l) en zijn assistenten Bryan Te Vrede en Roberto Godeken (r) richten zich tijdens de League A van de Concacaf Nations League vooral op Jamaica.

Foto: SVB



PARAMARIBO –

Suriname speelt als voorbereiding op de Concacaf Nations League-wedstrijden tegen Jamaica en Mexico met zijn lokale voetballers een oefenwedstrijd in en tegen Frans-Guyana. Een week daarvoor, op 15 mei, begint de selectie officieel de training.

Assistent-bondscoach Roberto Godeken zegt dat alle diaspora

spelers op 30 mei worden verwacht voor de wedstrijd van 4 juni

tegen Jamaica in het Franklin Essed Stadion. Drie dagen daarna is

de return op Jamaica, voordat de eerste reeks op 11 juni wordt

afgesloten in en tegen Mexico.

Bondscoach Stanley Menzo wordt op 14 mei in Paramaribo verwacht.

Eerder zei hij te zullen selecteren uit de beschikbare spelers die

op dit moment het meest in aanmerking komen. Godeken noemt het

prestatieniveau in het Surinaamse voetbal laag en vreest dat, als

het roer niet snel wordt omgegooid, dit verder zal dalen. “Wij

spelen en trainen te weinig en de intensiteit is te laag. Spelers

zijn nauwelijks bereid om meer te trainen, met als gevolg minder

goede conditie. De lopende competities zijn zwak en de continuiteit

laat te wensen over.”

Godeken denkt dat de profcompetitie waar de vooruitgang aan moet

worden opgehangen, mede de oplossing zou kunnen zijn, maar wijst

ook op de noodzaak van bewustwording. Hij vindt dat zowel de

Surinaamse Voetbalbond als de clubs moet worden getransformeerd en

beseft dat sommige bestuurders en invloedrijke eigenaars van clubs

liever binnen een eigen machtsstructuur opereren. “Ik vind het

jammer dat clubbestuurders zoveel geld uitgeven voor hun eigen

glorie en sommige spelers uit eigen zak een extraatje geven.”

Lees het volledige artikel in de Ware Tijd van

maandag







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina