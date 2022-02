Natio-goalie Hahn naar Zweedse recordkampioen IFK Goteborg

11/02/2022 14:29

Jeff Cramer

Een blije Warner Hahn.

Foto: privecollectie



BRUSSEL –

Natio-goalie Warner Hahn begint een nieuw avontuur bij achttienvoudig Zweeds kampioen IFK Goteborg. Hahn zette woensdag zijn handtekening onder een eenjarig contract met een optie voor nog een jaar. Onder de veelzeggende kop ‘Valkommen, Warner Hahn!’, maakte de recordwinnaar van de Zweedse eerste divisie, de Allsvenskan, het nieuws op zijn website bekend.

Hiermee is de doelman van het Surinaams elftal, na zijn

plotselinge vertrek bij Nederlandse eredivisieploeg Go Ahead

Eagles, slechts anderhalve week zonder club geweest. Vanuit het

Spaanse Marbella, waar hij met zijn nieuwe club op trainingskamp

is, bevestigt de opgetogen Natio-goalie zijn verrassende overgang

naar de Zweedse topclub aan de Ware Tijd. “Ik ben heel erg

blij dat ik nu naar Goteborg kan”, zegt de hoorbaar blije Hahn. “Ik

heb er onwijs veel zin in.”

De Natio-goalie heeft ook grote steun ervaren vanuit Suriname na

zijn vertrek bij Go Ahead Eagles. “Ik vind het ook heel erg leuk

hoe de mensen in Suriname hebben meegeleefd met de situatie de

afgelopen tijd. Nu ben ik de keeper van IFK Goteborg en ook gewoon

de keeper van Natio. Dus ik hoop snel de mensen weer te zien in

Suriname, waar we hopelijk een keertje weer een wedstrijd met

publiek kunnen spelen, want dat is het allerleukste.”

Hahn zegde ruim twee weken geleden zijn contract op met Go Ahead

Eagles. Hij speelde eerder voor onder andere Ajax, Feyenoord, sc

Heerenveen en het Belgische Anderlecht en begint met IFK Goteborg

aan zijn tiende club.

In onze maandageditie verschijnt een uitgebreid artikel

over de transfer van Hahn

