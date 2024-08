The content originally appeared on: Diario

Met veel verdriet hebben wij afscheid moeten

nemen van onze lieve moeder, zus, tante en nicht.

Haar liefde en onze herinneringen aan haar

zullen voor altijd in onze harten voortleven.

Nanette Patricia Evelyn Sjiem Fat

Willemstad, Curaçao – Rijswijk, Nederland

27 mei 1938 – 15 augustus 2024

Namens haar kinderen:

† Joel en zijn weduwe Gerlinda

Anouk en Pieter

Thierry, Tessa, Joel en Jermene

Zussen en broer:

Gina Pizziolo

Bruna Pizziolo en familie

Giuseppe Pizziolo en familie

Overige familie:

Familie Sjiem Fat en Croes, Aruba

Familie Mahabir en familie De Kom,

Suriname en Nederland

* Ter nagedachtenis aan haar overleden broers en zussen:

George Leps, Ramon Sjiem Fat,

Myra Mahabir Sjiem Fat,

Louisa Meijer Sjiem Fat,

Irene Mulder Sjiem Fat en Paul Sjiem Fat,

Correspondentieadres: Anouk Duplessy

San Barbola Residence 154

Oranjestad, Aruba

De crematie zal plaatsvinden op vrijdag 23 augustus 2024 op Crematorium Haagse Duinen, Wijndealersingel 1 te Den Haag