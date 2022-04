Nando Chirino: ‘To love somebody is nummer over liefde en hoop’

22/04/2022 20:11

-

Shanavon Arsomedjo

Nando Chirino

Foto: privecollectie



PARAMARIBO –

‘To love somebody’, het nummer van The Beegees, is een van de favoriete nummers van Nando Chirino. “Iedereen wil wel eens iets wat buiten hun bereik is. Betekend dat dan dat je er niet van kan houden? Dus eigenlijk is het niet alleen een nummer over liefde, maar ook een nummer over hoop”. Dit is wat de artiest uit het nummer haalt. Dit nummer is hem altijd bijgebleven van vroeger. De tekst en de boodschap sprak hem aan.

Hij besloot er een cover van te maken. Toen hij op een dag aan

het freestylen was in de studio, kwam de melodie van de

Beegees-song in een Kompa jasje in zijn hoofd. En dat klonk voor

hem meteen goed. Zodoende hoefde hij niet verder te zoeken naar een

andere twist voor de cover. Kompa is altijd een stijl geweest die

Chirino aantrok. “Het is een universele stijl die over de hele

wereld bekend is. En het swingt lekker, niet te snel maar ook niet

te langzaam. Je kan het een klein beetje vergelijken met Kizomba,

welke misschien bij meer mensen bekend is.”

Surinamers hebben een goede smaak en gevoel voor muziek. Het

land is een meltingpot van verschillende culturen die uit zijn

eigen ervaring altijd open staan voor nieuwe feel good music.

Daarom besloot Nando zijn nieuwe productie ook in Suriname

bekendheid te geven. In Nederland treedt hij voor een grote deel op

voor een Surinaams publiek, waarmee hij altijd samen een leuk feest

maakt.

Nando is geboren op Curacao en komt uit een muzikale familie. Op

jonge leeftijd heeft hij een aantal jaren in Nederland gewoond,

daarna heeft hij 10 geweldige muzikale jaren doorgebracht op Aruba,

en sinds 2002 woont hij weer in Nederland. Zijn hobby’s zijn

uiteraard muziek maken en sport, en van deze twee grote passies

heeft hij dan ook zijn beroep gemaakt. Hij is artiest, een

personal trainer en sportmasseur.

Gedurende Nando’s muzikale carriere heeft hij in verschillende

bands gespeeld. Met enkele heeft hij een aantal CD’s

uitgebracht en een paar hits gescoord. Vanaf 2006 maakt hij als

leadzanger deel uit van de band ‘La Fiesta’, waarmee hij ook de

nummers ‘One more Time’ (2014) en een Bob Marley medley

(2017) heeft opgenomen. Beide liedjes staan op You Tube en

Spotify. Met de band La Fiesta en als solo artiest treedt

hij op in Europa.







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina