Nan ta spera cu Parlamento rechaza e intencion di SKOA di casi triplifica e suma di schoolgeld

The content originally appeared on: Diario

Mayornan a haya baño di awa friu:

ORANJESTAD (AAN) – Diabierna for di mainta trempan cu a bira di dominio publico, e informacion cu SKOA a manda un carta pa Parlamento, pa pone na haltura di nan intencion pa subi drasticamente (casi triple), e schoolgeld, mayornan a cuminza reacciona al respecto, y hasta por bisa cu nan a bira furioso.

Tin scolnan cu a cuminza avisa e mayornan tambe pa nan prepara mentalmente y wak con nan lo por haci cu nan posibilidadnan financiero tambe.

Diferente mayor a comenta nan disgusto y preocupacion na DIARIO, ya cu ainda Aruba no a sali for di e pandemia y tin hopi hende ainda cu a worde despedi na 2020 for di trabao, pa motibo di e virus mes, y otronan nan salario a keda ainda entre 20% pa 30% menos y sin speranza pa worde normaliza. Pues, definitivamente no ta e momento pa bin cu un aumento drastico di schoolgeld.

Tin mayornan a indica cu nan lo no manda nan yiunan mas na scolnan di SKOA y cu nan lo bay busca cupo na scolnan publico, y cu gobierno mester por crea mas capacidad pa tuma nan yiunan acerca. E situacion aki ta bay crea un problema hopi grandi, segun algun mayor a comenta.

No obstante, e carta di SKOA mester worde acepta pa Parlamento si ta asina cu SKOA por dicidi manera nan kier, pasobra mayornan ta puntra: “Di unda mas por saca for di e cartera di e mayornan?”

Nan ta considera cu ya caba e placa cu nan ta pagando pa aña ta hopi duro pa nan, principalmente esnan cu tin dos of tres yiu na scol.

Mayornan ta papia di busca lugar den scolnan publico pa nan yiunan, pero tin suficiente lugar na scolnan di gobierno? SKOA ta esun cu tin mas scol basico na Aruba. Pues, na unda un diez mil mucha lo bay? Cuanto di nan lo keda riba caya, sin scol? Esaki lo bira e solucion pa hopi mayor, pero con? No por bay pone 50 alumno den un klas. Pues, gobierno tambe lo confronta cu un problema grandi, ora mayornan cuminza reacciona pidiendo cupo den scolnan publico pa nan yiunan.

Tin mayornan cu ta mira otro alternativa den “homeschooling”. Esaki ta algo cu lo bay pasa sigur, si parlamento acepta e intencion di SKOA, pero cuanto docente lo ta dispuesto pa haci esaki? Pasobra hopi mayor kier opta pa esaki na lugar di paga e mas di 800 Florin pa luna, cu e schoolgeld lo bira, sumando e pago di airco. Tin indicacion cu tin mayornan cu ta biba di bijstand, cu ta puntra di Departamento di Asunto Social, lo por yuda nan cu un sorto di subsidio. Pues, e ta hopi lamentable.

Nos ta ainda den tempo di pandemia, hopi mayor cu a haya FASE no tin trabao ainda, y awo ta bin suta nan cu casi triple di pago di schoolgeld? Ta di spera cu Parlamento no aproba esaki. Un mayor ta puntra, di con SKOA tin tanto hende den bestuur cu ta gana hopi placa, pakico no por baha e gastonan aki, na luga di desangra e mayornan?