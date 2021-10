Nalaten voorrang te verlenen werd bromfietser fataal

08/10/2021 03:05



-

Van onze redactie





PARAMARIBO –

Het niet verlenen van voorrang aan een vrachtwagen werd de bromfietser Abdoelsahied Bhoelan (75) fataal. Bhoelan (75) die op zondagmorgen werd aangereden op de kruising van de Skoertjie- en de Awadhhoesainweg in Nickerie kwam in het Mungra Medisch Centrum (MMC) te overlijden.

Uit het politioneel onderzoek is gebleken dat de

vrachtwagenbestuurder met het voertuig over de Skoertjieweg reed.

Hij kwam vanuit de richting van de Ramadhar Rajaramweg en ging in

de richting van de Rambaran Misserweg. Bhoelan reed met zijn

rijtuig over de Awad Hoesainweg komende vanuit de richting van de

Krabbeweg gaande naar de richting van de Assamweg. Ter hoogte van

de kruising van de Skoertjie- en de Awad Hoessainweg, verleende de

bromfietser geen voorrang aan de vrachtwagenbestuurder met als

gevolg de aanrijding.

Beide voertuigen zijn aanzienlijk beschadigd. Bhoelan liep

letsels op en was niet aanspreekbaar. Het slachtoffer werd met de

ambulance afgevoerd naar de MMC ziekeninrichting, alwaar hij na

ongeveer een uur kwam te overlijden. Het ontzielde lichaam van

Bhoelan is inmiddels afgestaan aan de nabestaanden.









