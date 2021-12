Naks iconen award voor Ismay van Wilgen

28/12/2021 16:04 – Tascha Aveloo

De iconen award van Naks wordt overhandigd aan Luci?n van Wilgen, neef van de veelzijdige sportvrouw Ismay van Wilgen aan wie de onderscheiding postuum werd toegekend. In het midden Naks-voorzitter Siegmien Staphorst. Foto: Irvin Ngariman

PARAMARIBO – Naks heeft haar iconen award 2022 postuum toegekend aan sportvrouw Ismay van Wilgen. Tijdens een ceremonie maandagavond in het eigen centrum nam neef Luci?n de onderscheiding in ontvangst. “Ismay is reeds overleden, maar in samenwerking met haar familie hebben we besloten dit te organiseren en extra aandacht te geven aan deze sportlegende”, vertelde Naks-voorzitter Siegmien Staphorst.

Oud-sportjournalist Henk van Vliet herinnerde zich “de enorme en unieke prestaties” van de jonge sporter. Hij zei ook dat het een “enorme schok” was voor velen toen Van Wilgen op 9 mei 1975 op dertigjarige leeftijd overleed. “We konden het bijna niet geloven.”

Van Wilgen beheerste verschillende sporten, zoals korfbal en voetbal, uitstekend. Echter, ze maakte vooral furore als basketbalster en volleybalster. Ze kwam uit voor De Arend en was ook speelster van de nationale selectie.

Runaldo Pierau, die lid is van De Arend, vertelde dat Van Wilgen vrijwel elke dag op een sportveld te vinden was. Of het nu was om te spelen of om haar vrienden aan te vuren. Na haar dood werd de sporthal aan de Gravenberchstraat naar haar vernoemd.

