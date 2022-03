Nachtbussen NVB na twee jaar uit garage

03/03/2022 19:58

-

Gilliamo Orban

De NVB zet zijn nachtbussen weer in.

Foto: dWT Archief



PARAMARIBO –

De zogenoemde nachtbussen van het Nationaal Vervoerbedrijf (NVB) rijden weer. Door de avondklok als gevolg van de Covid-19-pandemie was deze dienstverlening gestaakt. “Maar er blijkt nog altijd behoefte aan de bussen te zijn”, vertelt Marvin Abiansi, onderdirecteur operationele diensten van het NVB, aan de Ware Tijd.

Vooralsnog wordt er op zeven trajecten gereden: Geyersvlijt,

Paramaribo-Flora-Sunnypoint, Paramaribo-Kwatta-Sophia’s Lust,

Paranam, Richelieu, Tout Lui Faut en Zanderij. Daarnaast hebben de

bussen elk twee ritten in plaats van drie, zoals voor de

corona-uitbraak. “We gaan eerst na of er daadwerkelijk weer animo

is voor deze dienst en doen het stapvoets”, zegt Abiansi over de

aanpak.

Na enkele maanden wordt de zaak geevalueerd en het NVB zal

eventueel besluiten of er wordt uitgebreid met meer trajecten.

Abiansi wijst erop dat vooral personen die nachtdiensten doen,

gebruikmaken van de bussen, onder wie verpleegkundigen. Daarnaast

gaat het om mensen die in de middag na het werk inkopen doen bij

winkels in de binnenstad. “Ze hoeven dus geen verlof speciaal

hiervoor te nemen en de winkels krijgen meer klanten.”







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina