Na un manera desespera sospechoso Benny Sevinger ta cuestiona autoridadnan

The content originally appeared on: Diario

Parlamentario Marco Berlis (MEP):

ORANJESTAD (AAN): Por a wak Benny Sevinger recientemente para dilanti OM y den otro ocasion expresa tur tipo di barbaridadnan tocante di nos landsrecherchenan, OM y PG. Pa Benny niun hende ta sirbi, e so ta bon, inocente y no a kibra un copi.

Segun Benny tur ta colabora cu MEP y tin un plan contra di dje. Un expresion hopi lamentabel, unda pueblo por compronde cu 22.000 pagina di prueba, testigonan y acusacion contra di Benny ta haci dolor y e ta tratando na bisa pueblo cu tur hende ta gañado, polisnan ta gañado, nos sistema hudicial no ta sirbi y cu OM ta conspirando contra dje.

Di berdad e ta zona manera un homber culpabel cu ta punta dede den tur direccion menos riba su mes.

Benny a papia di varios “gate” imaginario, pero e Gate di mas grandi den historia di Aruba ta keda Avestruz-Gate; e caso di soborno, abuso di funcion, labamento di placa, estafa y falsificacion cu lo marca nos nacion pa semper. Benny su desesperacion pa kita atencion di su mesun Avestruz-Gate, ta trata na acusa, mancha, frega sushi y sembra duda den pueblo manera nunca prome.

Sinembargo e no lo logra di haci esaki. Personalmente semper mi a bisa publicamente cu si Benny ta inocente e no mester preocupa, pasobra e ora ey e lo sali liber, pasobra ami si ta kere den nos sistema hudicial. Nos tin profesionalnan trahando duro pa mantene un standard halto y profesional na tur tempo. Tirando tur e profesionalnan bao bus no ta e solucion pa su problema.

Pesey, si lo prueba cu e ta culpabel di tur acusacion, e lo mester sinta riba su blaar. Pueblo ta cansa di abuso, corupcion y arogancia. Politiconan cu ta abusa di nan autoridad y di patrimonio di pueblo.

Pueblo ta pidiendo un cambio y ta exigi integridad y transparencia. Pueblo no ta confia politiconan berde pa via di casonan grandi manera Avestruz-Gate. Specialmente pasobra pueblo no por haya tereno pa construi un cas y empresarionan no por haya tereno pa edifica un negoshi, pasobra ta investigando Avestruz-Gate y Kukwisa-Gate, pa cual Marisol a wordo yama pa bebe coffee na Landsrecheche pa 7 ora.

Asina Avestruz-Gate ta mustra cu Benny tabata bende terenonan grandi pa enrikece su mes y hopi otro cos mas. Benny ta bezig cu water trappelen, culpando tur otro hende di casonan imaginario mientras e mes ta den un barco cu ta bezig ta sink. Unda tur bo coleganan ta Benny? Ta abo so dilanti corte y OM, tratando di desvia atencion di bo caso. Niun ta pleita bo caso dilanti prensa of ta compaña bo den corte. Dicon?