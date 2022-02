Na twee maanden vrijheid weer ingesloten

14/02/2022 17:39

PARAMARIBO –

Shermano R., in december 2021 in vrijheid gesteld na zijn celstraf te hebben uitgezeten, is weer achter slot en grendel geplaatst. Hij heeft op 26 januari een onderdeel van een hydrofoor gestolen en werd op 12 februari in de boeien geslagen door het Regio Bijstandsteam Midden.

De politie heeft maandag bekendgemaakt dat de 31-jarige

inbraakverdachte “na goed speurwerk en bekomen informatie”

zaterdagavond door manschappen van het RBTM op de kruising van de

Schimmelpennick- en Kwattaweg werd opgespoord en aangehouden. Hij

heeft het onderdeel van de hydrofoor uit een woning aan de Emielaan

te Uitvlugt gestolen, waarna hij wegreed. Aan de hand van

camerabeelden kwam hij in beeld. Op aanwijzing van Shermano R.

heeft de politie het onderdeel van de hydrofoor achterhaald. Het

zal worden afgestaan aan de eigenaar.







