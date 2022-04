Na twee jaar beknopte viering Koningsdag

27/04/2022 18:01

Arjen Stikvoort

Burgers genieten van de viering van Koningsdag enkele jaren op de Pier.

Foto: dWT Archief



PARAMARIBO –

“Voor Nederland is deze dag een hoogtepunt, een soort nationale focus. Net zoals koning Willem-Alexander dat zei zien we na twee, drie zware Covid-19-jaren, waarin vrijwel niets kon, de saamhorigheid weer terug”, reageert Henk van der Zwan, ambassadeur van Nederland. Na twee jaar is er woensdag weer een officiele viering van Koningsdag in Suriname. Echter, de verjaardag van de Nederlandse koning Willem-Alexander (55) zal in de nasleep van de Covid-19-pandemie nog in selecte kring worden gevierd in Paramaribo.

Regeringsleden, enkele zakenlieden en president Chandrikapersad

Santokhi zijn uitgenodigd om een toost uit te brengen op de koning

van Nederland op de residentie van de ambassadeur. “Het is een

belangrijke dag”, onderstreept Van der Zwan. “Bovendien is het een

dag waarop men even stil staat en denkt aan de maanden die achter

ons liggen, de oorlog tussen Rusland en Ukraine die gaande is. Dat

we democratie moeten koesteren en dat we die niet als

vanzelfsprekend moeten aannemen.”

De koninklijke familie heeft dit jaar de Limburgse hoofdstad

Maastricht bezocht. Overal in het land werd er volop feest gevierd

en hebben de mensen het gezellig met elkaar. Er waren vrijmarkten

waarop er allerlei spulletjes werden verkocht. Er waren

muziekoptredens en het hele land kleurde Oranje.

Op de Nederlandse residentie in Paramaribo moet de bekende

haring het ontgelden. “Dat is helaas niet meer gelukt”, beaamt Van

der Zwan. Wel zullen andere, typische Nederlandse lekkernijen zoals

kaasjes en bitterballen niet ontbreken. De ambassadeur hoopt dat in

2023, als de Covid-19-situatie het toelaat en er nog minder

restricties gelden, de verjaardag van de koning grootser met meer

mensen kan worden gevierd.







