Na twaalf jaar commissie ‘Georganiseerd overleg voor militairen’

28/04/2022 10:03

Van onze redactie

Leden van de commissie ‘Georganiseerd overleg militairen’ met president Santokhi en de ministers Mathoera en Somohardjo na hun installatie.

Foto: CDS



PARAMARIBO –

“Een historische mijlpaal!” Zo beschrijft Sherif Abdoelrahman de instelling van de commissie ‘Georganiseerd overleg voor militairen’, waarvan hij de voorzitter is. Van dit orgaan, dat bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende krijgsmachtdelen van het Nationaal Leger en de ministeries van Binnenlandse Zaken (Biza) en Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, bestaat het staatsbesluit sinds 2010. Echter, de commissie kwam er maar niet tot de installatie woensdag.

Met het orgaan wordt voorzien in de jarenlange behoefte van

militairen aan een belangenorganisatie. Het zal zich buigen over

rechtspositionele aangelegenheden, zoals bevorderingen en toelagen,

en de primaire en secundaire voorzieningen. Waarnemend bevelhebber

Werner Kioe A Sen is van mening dat zo een commissie past bij

modern leiderschap en dat het altijd goed is om personeelsleden ook

een bepaald niveau of graad van participatie te laten hebben.

De legerleider vindt het belangrijk dat dit orgaan bestaat en in

overleg zal treden met de gelederen, omdat soms beleidsmaatregelen,

die al in proces zijn gezet, heel vervormd op de bestemde plekken

aankomen. President Chandrikapersad Santokhi stelde de commissie,

in aanwezigheid van Defensieminister Krishnakoemarie Mathoera en

haar Biza-collega Bronto Somohardjo, in ingevolge de wet

Rechtspositie militairen.







