Na ruim twaalf jaar weer jungletrainingen

Nederlandse militairen zullen binnenkort weer trainen in het Surinaamse oerwoud.

PARAMARIBO –

Het heeft ruim twaalf jaar geduurd, maar nu de banden tussen Defensie van Suriname en Nederland zijn opgepakt en aangescherpt, vinden er weer jungletrainingen voor het Nederlandse leger plaats in het Surinaamse oerwoud. In het weekend arriveert een eerste verkenningsploeg om de (jungle)trainingsfaciliteiten te Bosbivak, Zanderij (BBZ) met het Nationaal Leger (NL) in orde te maken.

Defensieminister Krishnakoemarie Mathoera bevestigt tegenover de

Ware Tijd dat de trainingsruimtes worden aangepakt, zodat de

jungletraining goed en vlot kan verlopen. Later deze maand

arriveren vervolgens 120 manschappen van de Nederlandse

Luchtmobiele Brigade en het Korps Mariniers en 130 ondersteunende

militaire medewerkers voor de ‘Jungle Warfare Course’.

De jungletrainingen zijn voor mariniers, commando’s en

militairen van de luchtmobiele brigade, schrijft het Nederlandse

ministerie van Defensie op zijn website. Deze eenheden worden

voorbereid om in extreme omstandigheden op te treden: van de

woestijn in de Sahel tot de bevroren vlaktes rond de

poolcirkel.

Maar onderstreept wordt dat geen van deze gebieden zo genadeloos

is voor deze uiterst goed getrainde militairen als de jungle: de

hitte, de extreem hoge luchtvochtigheid, levensgevaarlijke planten

en dieren, de dichte begroeiing wat het haast onmogelijk maakt om

goed te kunnen navigeren. Het oerwoud op zich is al een

vijandelijke omgeving.

Andere samenwerkingen

Defensie Suriname heeft ook de banden met buurlanden en andere

naties geintensiveerd. Zo zijn er militaire trainingsprogramma’s

met Frans-Guyana, Jamaica, Brazilie en de Verenigde Staten. “De

bilaterale trainingen zijn goed voor de paraatheid van het

Nationaal Leger. We leren van elkaar, doen kennis en nieuwe

technieken op. Het versterkt ons leger. We moeten onze samenwerking

met meerdere landen uitbreiden”, onderstreept Mathoera.

Haar voorlichtingsafdeling heeft woensdagmiddag gemeld dat

Surinaamse militairen van 4 tot en met 8 april hebben

geparticipeerd in een intensieve medische en gevechtstraining in

Frans-Guyana. Tijdens de jungle combat course hebben de

infanteristen van de landmacht de basistechnieken gekoppeld aan

overlevingsstrategieen en gevechtshandelingen in tropische

oerwoudgebieden aangescherpt.

Defensie: “De jungle is een gebied dat enorme uitdagingen met

zich meebrengt. De militairen bereiden daarom dergelijke

realistische trainingen voor op alle mogelijke scenario’s, waardoor

ze beter in deze gebieden kunnen opereren.” Bij deze opleiding van

Commando de Recherche et d’Action en Jungle was de nadruk vooral

gelegd op de progressie van militairen in de jungle, pick and

run-procedure, orientatie, eerste hulp tijdens een gevecht,

het opzetten van hinderlagen en hoe daaruit te komen.

Bij de militairen van de marine lag de focus op de combat

lifesavers course, waar het toepassen van medische

behandelingen tijdens een gevechts- of oorlogstoestand uitvoerig

worden getraind middels verschillende realistische scenario’s. De

Fransen legden de nadruk op het plaatsen van tourniquets,

verschillende verbandtechnieken, het toedienen van morfine en

reanimatietechnieken bij volwassenen, kinderen en baby’s.

De Surinaamse militairen die in Frans-Guyana hebben

