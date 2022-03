Na momento cu e ley di ‘eigenbijdrage’ wordo aproba, AZV ta e prome pa informa comunidad

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Director ing. Edwin Jacobs di AZV a indica cu na numeroso ocasion a reuni cu tur esnan na Aruba cu ta Dunador di Cuido,

pa duna nan informacion riba e plan pa introduci Contribucion Propio (“eigenbijdrage”). A desmenti cu entrante 1 April lo cuminza cobra esaki.

Jacobs a duna di conoce cu 9 di maart a tene un sesion den Cas di Cultura unda durante pa cai 3 ora tabata habri pa cu e tema di cuido. A ricibi hopi critica y a tende riba e preocupacion cu tin.

El a remarca cu ainda no tin fecha fiho pa loke ta e contribucion propio. Tanten e no pasa Parlamento no tin un fecha fiho pa introduci’e y tanten cu tecnicamente no por implement’e, no tin un fecha di introduccion.

Aunke e decreto gubernamental drenta na vigor 1 di Mei, 1 di Juni of 1 di Juli, no necesariamente ta cuminsa cobr’e, pasobra tin cu percura pa e infrastructura ta cla y pa e comunicacion, e director di AZV a bisa.

Desde October 2021 ta trahando riba un team di comunicacion y aworaki a mira un cara nobo cu a haci introduccion. Ta fortificando e team di AZV y esun di SVb pa asina traha riba comunicacion y pa percura pa e informacionnan yega na tempo, a splica.

Pesey, a bisa, e ta sorprendi ora cu el a tuma nota di personanan den cuido cu tabata den e sesion y ta sali bisa cu e introduccion di e contribucion propio ta riba 1 di April. Pero esey no por sosode pasobra ainda no ta cla.

Tur interes mester wordo evalua pa Parlamento, Jacobs a remarca. No ta na AZV pa haci esey. Ta na parlamento y na Gobierno.

Pero ta importante pa no crea panico innecesario den comunidad. Na momento cu e ‘eigenbijdrage’ wordo introduci (ora cu e ley pasa), AZV ta e prome pa informa comunidad. Y dia cu e ta cla pa wordo implementa, simannan prome AZV lo informa y lo percura di uza tur medio posibel pa informa comunidad con e tan bay wordo implementa, a enfatisa.