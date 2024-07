Na fin di Juni tabata tin 90.325 auto registra y pa 18 di Juli a subi cu 383 auto

The content originally appeared on: Diario

​

Meverly Romano, PR DIMP:

*Categoria A ta esun mas halto y aworaki 23% no a cumpli cu pago belasting

ORANJESTAD (AAN) – Meverly Romano, Relacionista Publico di Departamento di Impuesto Aruba (DIMP), a bisa den entrevista cu DIARIO, cu e cantidad di autonan registra ta crece masha lihe mes.

Dia 28 di Juni, tabata tin 90.325 auto registra. Tres siman despues, dia 18 di Juli, a registra un total di 90.708. Kiermen, den tres siman di tempo nos registracion a subi cu 383 auto mas.

“Pa nos sa con lihe Aruba ta aumentando cu auto y cualkier otro vehiculo, bromer, en todo caso riba caminda. Kiermen, nos tin enberdad un cantidad di 1.135 number cu a wordo entrega, es decir cu mas of menos 89.000 number no ta di vehiculonan cu ta riba caminda aworaki. Dus, esey ta un cantidad basta grandi, y si nos mira aumento di 383 registracion den tres siman, e ta dunando un señal cu Aruba ta yenando cu vehiculo di motor hopi rapido”, Meverly Romano a señala.

El a agrega cu e categoria A ta keda e categoria mas grandi. Y na e momentonan aki tin categoria A cu no a cumpli cu e pago di belasting, sea no a paga full aña of a paga djis mitad aña so, ta 17.297.

“Esaki ta un cantidad basta halto ainda. Otro categorianan cu ta resalta ta: e trucknan di diesel, 212 cu no a cumpli tampoco y e motociclistanan. Nos tin aworaki un total di 2.994 motociclista registra, y di e cantidad aki nos tin 555 cu no tin pago mes di e belasting di aña 2024”, Meverly Romano a duna di conoce.

El a agrega cu otro categorianan ta numbernan O, y tambe V-Car cu ta un total di 826. El a agrega cu di categoria A 23% di incumplimento toch ta keda halto. “Nos ta prefera pa e ta bao di 20%. Esaki ta e situacion na e momentonan aki”, Meverly Romano a señala.