E problema di pushi ta mas grandi cu problema di cacho

ORANJESTAD (AAN): Geraldine Xiomara Kock di Nine Lives Aruba Foundation a expresa su preocupacion pa loke ta e situacion relaciona cu e pushinan sin hogar.

El a laga sa cu na e momentonan aki tin casi 10 mil pushi ariba caya. E diferencia entre pushi cu cacho ta cu un cacho por wak cu e ta canando ariba caya. Pushi por wak nan mainta tempran of anochi. Door di esey no por ripara cu nan ta asina hopi.

Aworaki e problema di pushi ta mas grandi cu problema di cacho, Kock a duna di conoce.

Esaki ta pone cu e fundacion mester di fondonan pa por atende cu e problematica aki. Tin personanan cu constantemente ta haci nan donacion di cuminda of ‘cat litter’ na e fundacion. Tur cos ta bonbini, a enfatisa.

Con por yuda? Por adopta pushi y pa esaki por contact e fundacion y pasa wak e pushinan. Otro aspecto importante ta cu mester di ‘fosters’ ya cu hopi biaha e fundacion no por tuma pushinan ya cu no tin ‘fosters’ y e fundacion ta yen.

Un ‘foster’ ta un persona of famia cu ta tuma e pushi. Nan ta haya tur cos di e fundacion: ‘cat litter box’, cuminda, entre otro. E fundacion ta percura pa e gastonan. Unico cos cu e ‘foster’ mester haci ta socialisa e pushinan y prepara nan pa nan wordo adopta. Esaki ta algo cu mester urgente, a splica.

Banda di esaki mester boluntarionan. Aworaki no tin boluntario riba diabierna, diasabra y diadomingo atardi. “Si bo ta stima pushi y bo kier dedica 2 ora na nos mascotanan, please aplica pa volunteer y bin na Fundacion. Esey tambe ta un forma di yuda. No ta solamente placa of cuminda. Pero yuda den ‘foster’ of como boluntario”, a expresa.