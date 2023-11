Na Aruba ya caba tin mucha cu ta diabetico

The content originally appeared on: Diario

Reflexion riba Dia di Mucha



Diabetes tipo 2 normalmente ta un malesa di hende grandi

Mayornan por duna un man pa reduci e riesgo

ORANJESTAD (AAN): Awe Dialuna 20 di November, oficialmente rond mundo ta observa Dia di Mucha. No ta djis un dia pa papia riba e derechonan di mucha y adolescentenan, sinembargo tin di paga tino tambe riba e aspecto di salud di muchanan.

Y den cuadro di esey, a declara awor cu na isla di Aruba tin caba muchanan cu tin Diabetes tipo 2. Esey ta loke señora Jasmira Mora Garces, Coördinator POH na Wit Gele Kruis a duna di conoce den un entrevista.

El a indica cu esaki ta algo hopi preocupante pasobra hopi biaha e mayornan ta druk y nan no tin tempo pa dedica of pa sa con nan yiunan ta alimentando. E parti mas facil ta pa pasa un ‘fast food’, dun’e e cuminda y cla.

Segun Mora Garces, si e mayornan no tin tempo pa cushina pa e yiu, menos ta bay tin tempo pa hiba e mucha train of haci algun actividad deportivo. Esey ta cosnan hopi preocupante, a reitera.

Por ehempel, el a indica cu tin un mucha di 12 aña cu ya caba a desaroya Diabetes tipo 2 y te hasta a tende tambe di un caso di un mucha di 4 aña cu ta pre-Diabetico. Esey ta un edad hopi jong.

Diabetes tipo 2 tabata un malesa di hende grandi. Tabata yam’e un ‘ouderdomziekte’ y si un mucha di 12 aña, awendia na 2023 ta desplegando caba sintomanan di Diabetes tipo 2, “nos tin un problema hopi grandi y esey ta echt algo cu mi ta kere mester tin atencion den e parti di prevencion”, Jasmira Mora Garces a sigui bisa.

Papiando di prevencion: Algun tempo pasa ya caba DIARIO a publica sugerencianan, con mayornan por haci hopi pa yuda nan yiunan preveni di bira pashent di Diabetes tipo 2. Pues introduci un “normal nobo” como un famia, y e cambionan saludable aki lo bay bira costumbernan mas facil ora cu tur hende ta haci esaki hunto.

Evita di yena bo frigidaire pata-pata di refresco, juice, malta, y demas productonan cu ta pata-pata di sucu of high-fructose corn syrup. Si bo yiu ta bebe 2 of 3 boter di refresco den un solo atardi, esey ta suficiente caba pa bo ta preocupa. Evita cu e ta come demasiado ice-cream of boli cu tambe ta yena cu sucu.

Si bo yiu yega di scol y bisabo cu e no tin hamber, pero ta prefera di pasa man pa un saco di chips y come e contenido completamente, corda cu esaki tambe lo por pone haya Diabetes tipo 2.

Pa trata muchanan cu Diabetes tipo 2, tin di cambia nan estilo di bida pa uno mas saludable, y ademas di un dieta nobo, tin di incorpora un programa di ehercicio tambe. Tur esaki ta informacion balioso pa mayornan tene cuenta cune.