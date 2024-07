Na Aruba tin un seguro di malesa unico, den cual tur hende ta cay den dje

The content originally appeared on: Diario

Edwin Jacobs, director di AZV ta splica e diferencia:

*Den otro paisnan tin seguro priva y seguro estatal na banda

ORANJESTAD (AAN) – Den entrevista cu Edwin Jacobs, director di AZV, a splica cu den otro paisnan e ciudadanonan por busca un seguro priva, pero alavez nan tin e seguro Estatal, esta e seguro publico. Na Aruba un seguro so tin, bao cual tur hende ta cay den dje.

Na otro paisnan, na momento cu e ciudadano no por acudi na e seguro priva pa motibo cu e no por pag’e mas, e ta bay esun publico, cu podise no ta esun di miho, pero e tin algo pa cay riba dje. Esey ta haci cu nan por bin cu reglanan hopi stricto y ta hacie asina dificil cu e persona no por cay mas den e seguro priva pero si den e publico. Pues tin toch un caminda pa cay den dje.

“Den nos sistema nos tin un seguro cu tin e parti social aden, anto no por obliga un persona asina facil, pa bay haci testnan of pa sanciona si e no ta cumpli cu cierto cosnan, pasobra ora ta sancion’e ta bira peor of bira malo, toch e tin cu keda pasobra e no tin otro aseguro pa cay riba dje, y bo no por laga un hende keda sin nada, bo tin cu dun’e cuido”, Jacobs a señala.

Kiermen, den otro paisnan tin seguro priva y tin un parti publico cu semper bo por cay den dje, Jacobs a reitera.

“Cerca nos, un so bo tin. Nos tin cu atende na un otro forma cu e grupo aki, pa purba hinca nan den caminda cu nan comportacion no ta bay yega na mas gasto pa e comunidad. Nos tin cu stimula nan pa convence nan, pa sigui cu e tratamento. Mi no sa con leu nos ley ta permiti nos obliga un hende, den e sistema di seguro cu nos tin, cu ta unico, haci algo”, Edwin Jacobs a señala.

Jacobs a pone como ehemplo e tempo di Covid, cu no por a obliga hende pa tuma esaki. Apesar cu no tume tabata un peligro pa comunidad, ley no ta permiti gobierno pa obliga hende haci cierto cos.