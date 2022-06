Na Aruba ta lantando un generacion nobo di migrantenan menos desinforma y cu hopi interes den idioma Papiamento

The content originally appeared on: Diario

Fundacionnan a constata interes creciente:

ORANJESTAD (AAN): Un di e aspectonan cu a bin ta tumando nota di dje for di inicio di e pandemia ta cu a constata cu na Aruba, hopi di esnan cu ta mas desinforma y ignorante di e realidad di e isla ta esnan cu no ta papia y no ta compronde idioma Papiamento.

Esaki ta algo cu a keda comproba pa motibo di e desinformacion cu tabata existi ya cu mayoria di e poblacion migrante (latino, europeo, haitiano, mericano, incluso hulandes europeo tambe) cu no tabata compronde Papiamento, no tabata debidamente bon informa riba kico tabata e decisionnan di gobierno, tocante medidanan, cifranan, etc.

Awendia, 2 aña despues, por a mira cu tin un interes grandi cerca e comunidad latino, por ehempel, den siña Papiamento. Esaki a wordo confirma na DIARIO door di e representantenan di algun di e fundacionnan cu ta brinda asistencia na e comunidad migrante den diferente forma manera asesorianan legal, social, psicologico.

Tambe e fundacionnan aki a constata e interes creciente den e ultimo lunanan riba siňamento di idiomanan manera Papiamento, Ingles y Hulandes.

Hopi di e personanan aki cu a emigra di nan pais kier integra den e comunidad, no solamente pa medio di bira parti di e mercado laboral den un forma legal, pero nan kier siña Papiamento pa ta mihor informa, y pa por interactua di un mihor manera na e idioma di e isla.

Por mira cu e meta ta pa crea un generacion nobo di migrantenan. E migrantenan cu ta forma parti di un isla multicultural conforma pa mas di 100 nacionalidad.

E generacion aki, mayoria di nan, tin yiunan cu a studia na Aruba y cu lo bira esnan cu lo saca cara pa Aruba den un futuro. Esaki ta studiantenan prominente, cu a pesar di no por a compronde e idioma na un inicio, awe ta esnan cu ta destaca cu nan puntonan y ta destaca y lo den nan ofishinan.

Nan mesun mayornan, awendia kier por compronde nan mihor y papia Papiamento na un manera no solamente bon skirbi, pero papia. No djis siña papiamento riba caya.

Nan kier sa di e gramatica y di e ortografia di e idioma di Aruba. Nan ta gusta lesa corant ya cu asina nan por siña con pa skirbi na Papiamento door di les’e, pero na mesun momento sa con pa expresa door di les’e na un otro miembro di famia. Esey nan a duna di conoce. Te hasta ora di chatmento cu otro personanan riba e rednan social, a ripara cu awor nan sa con pa skirbi, pero na un manera corecto.

E generacion nobo aki, c’un mentalidad nobo, lo yuda forma un comunidad mas sabi, mihor comprondi y menos discrimina. Pero mas cu tur cos, nan lo bira un comunidad migrante bon informa y no esun desinforma y ignorante di algun aña atras.