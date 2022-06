Na Aruba por tin presencia den awa di e bacteria ‘Legionella’ causante di neumonia

The content originally appeared on: Diario

Sylvanio Goedgedrag, experto den Ciencia Biomedico di PADF:

* Awa cu ta sali for di e crenchi toch ta basta sigur

ORANJESTAD (AAN): Sylvanio Goedgedrag ta Consultor di Salud den Ciencianan Biomedico di Fundacion Panamericano pa e Desaroyo (PADF) a ofrece un charla hopi interesante organisa door di Fundacion Venearuba Solidaria tocante ‘Prevencion di Malesanan Transmiti door di awa y manipulacion di alimentonan’.

Door di prevencion por preveni no solamente malesanan, pero tambe malesanan cronico. Hopi hende no ta conciente riba e importancia di por ehempel, bebe awa pa preveni un malesa cronico, a bisa. Pero den esaki tambe ta importante pa tene cuenta con ta prepara y manipula cu e alimentonan.

Tin cinco regla basico cu Organisacion Mundial di Salud ta aconseha riba con pa mehora e seguridad di e cuminda.

E prome ta enfoca riba e parti di awa. Pesey a surgi e pregunta: con safe e awa di Aruba ta? Goedgedrag a indica cu e awa di Aruba ta relativamente safe pasobra mester consumi e awa den e lapso di dos dia pa e por ta safe.

Un cantidad di awa cu ta sali for di e crenchi y e awa ey mester bebe dentro di dos dia ya cu si ta warda mas largo e chens ta hopi grandi cu ta bay tin bacterianan cu lo por crece den awa, a remarca.

Na Aruba hopi hende no sa esaki. E experto a bisa cu tin algun bacteria cu yama ‘Legionella’ y esaki por causa neumonia. E bacteria aki por crece entre 25 pa 40 grado (cual por bisa ta e temperatura di Aruba).

E bacteria aki ta tur caminda, a señala. E mes, a indica, a yega di traha na un laboratorio na Aruba y el a haya cierto momentonan unda a constata cu cierto muestranan di awa tabata contagia cu e bacteria aki.

Locual hende tin cu tene cuidao cu ne ta e manera di contagia cu e bacteria aki. Hopi biaha tin di haber cu Jacuzzinan cu no ta wordo haci limpi adecuadamente. tambe pool. Hopi biaha ta ora cu e awa ta evapora y pesey awendia no tin mas fontein na Aruba.

A agrega cu tambe e awa di un unidad di airco cu no ta wordo limpia frecuentemente tin chens pa wordo contagia cu e bacteria, a splica.

Sylvano Goedgedrag a laga sa cu ta importante pa nota cu e hobennan pero mas tanto e grandinan por confronta hopi problema cu e bacteria aki. Tambe hendenan cu ta huma cigaria.

Den resumen, e experto a remarca cu e awa cu ta sali di e crenchi ta basta sigur, cu no tin legionella presente. A presenta algun ehempel di samplenan di awa di diferente escenario: un pool, unda tabata tin pisca, awa di airco y por a constata presencia di hopi bacteria como tambe beskem cu ta crece den e awa.

Pesey ta recomendabel pa ora cu saca e awa for di e crenchi, pa consumi’e mesora y den caso cu ta pasa dos dia, pa herbe e awa aki.

Nunca no bebe awa for di un boter di plastic cu a wordo poni den solo pasobra tin moleculanan di e componentenan cu por causa problema. Den e caso aki mihor haci uzo di un boter di ‘stainless steel’ (hero inoxidabel) of di glas of simpelmente no pone den solo, Goedgedrag a duna di conoce.

Por uza e sentidonan manera wowo y nanishi tambe pa por check si e awa ta bon pa no solamente preveni cu e por causa un bacteria pero tambe pa evita e propagacion di muskita of sangura, causante di Dengue of otro malesanan asocia.