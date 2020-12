De Medische Zending (MZ) heeft donderdag “massale trek van en naar het binnenland van Suriname” afgeraden omdat er in de afgelopen week positieve gevallen, voornamelijk afkomstig van mobiele populatie in de goudvelden, zijn geregistreerd. Deze mensen hebben in de dagen vóór het testen normaal contact gehad met anderen, waardoor veel personen zijn blootgesteld aan Covid-19-besmetting. “Een toename in de mobiele alsook de stabiele populatie is bijna vanzelfsprekend”, voorspelt de MZ.