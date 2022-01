Musicus Ronald Snijders weet van geen ophouden

25/01/2022 16:00

VIRTUOOS – “Ik voel me net 28, omdat ik boordevol idee?n en creativiteit zit. Sorry, maar dat is de werkelijkheid”, valt Ronald Snijders gelijk met de deur in huis. De swingende Surinaams-Nederlandse fluitist wordt op 8 april 71 maar en weet van geen ophouden. Hij was voor zes weken in Switi Sranan, zijn geboorteland. “Het was een combinatie: genieten van het land en muzikaal bezig zijn. Ik heb veel vrienden- en familie bezoeken afgelegd, gewandeld naar de markt, de natuur opgezocht. Als je laat opstaat mis je heel veel. ‘s Morgens is een tropisch land heel mooi vooral de zonsopkomst.”

Tekst Steven Seedo – beeld priv?collectie

Kus voor Moeder Aarde

De fluitist ziet zijn gewijde kus aan de grond in Saramacca als een van de hoogtepunten van zijn verblijf. “Een lang gekoesterde droom is in vervulling gegaan. Ik had mezelf beloofd om bij dit verblijf de grond te kussen.” En dat is gebeurd in Saramacca, bijna aan het einde van een smalle zandweg die naar het inheemse dorp Grankreek gaat. “Het was een heel heilig en groot moment van devotie en dankbaarheid”, vertelt Snijders. Ik heb het gedaan toen ik verbonden was met de werkelijkheid van nu. Iedereen doet het op zijn of haar manier. Je moet het moment bereiken. Mensen die het niet begrijpen vinden het een grap.”

Andere hoogtepunten zijn het optreden tijdens het diner in Courtyard by Marriott Paramaribo bij het bezoek van de presidenten Jair Bolsonaro van Brazili? en Irfaan Ali van Guyana en het optreden met de dwarsfluit bij de mis in de Kathedrale Basiliek van Sint-Petrus en Paulus waarin zijn overleden vader Eddy Snijders ook werd herdacht. Ook heeft hij met de militaire kapel besproken wat hij voor haar kan betekenen.

Artistiek leven met weinig stress

De tovenaar op de fluit, die sinds september 1970 in Delft, Nederland woont, denkt er vaker aan om terug te keren naar zijn geboorteland, maar vanwege zijn drukke programma kan dit helaas niet. “Je wilt wel, maar de realiteit is anders. En zeker ook het aspect financi?n, want musici in Suriname hebben het uiterst moeilijk. Maar ik probeer regelmatig thuis te komen.” Dat hij er nog jong oogt voor zijn leeftijd is volgens hem te danken aan zijn artistieke leven met weinig stress. “Stress beschadigt een mens meer dan roken en alcohol tegelijk. Leef vol afwisseling voor de stressmomenten”, adviseert hij.

Snijders heeft 2022 uitgeroepen tot zijn ‘Jaar van de Surinaamse muziek.’ “Het behelst alles, niet alleen kaseko en kawina”, benadrukt hij. Zijn streven is er opgericht om de muziek bekender te maken in andere landen. Het is weliswaar een eigen initiatief, maar hij gaat ook andere collega-muzikanten erbij betrekken. “Belangrijk is ook de diaspora, waarbij contact en vooral samenwerking met musici in Suriname en ergens anders.”

Eerste grote evenement

Het eerste grote evenement in het kader van het ‘Jaar van de Surinaamse muziek’ is de Kaseko Time, the Story van Snijders en het Jazzorchestra of the Concertgebouw met circa tien concerten in verschillende theaters in Nederland. Cabaretier Howard Komproe, zanger Jeangu Macrooy, trompettist Setish Bindraban van Sabroso, Jazzviolist Yannick Hiwatt en drummer-vocalist Walther Muringen, kawinadrummers Giovanni Essed en Cherish Snijders doen er ook aan mee. De teksten worden verzorgd door Guus Pengel.

“Tijdens de concerten zal de Surinaamse muziekgeschiedenis, met name de Afro-Surinaamse waarvan kaseko en kawina, die nu ontzettend worden gemengd en die daarmee te maken heeft, belicht worden.” Snijders is al bezig met componeren van nieuw materiaal. “Het wordt eigen werk van mij aangevuld met andere stukken, waaronder van mijn vader. Kaseko Time, the Story wordt opgenomen en Snijders gaat zich beijveren dat het wordt uitgebracht. “Het is niet alleen een geweldige kans die ik nu krijg, maar een hele eer en uitdaging om mijn muziek op zo’n niveau te mogen uitvoeren.”

Afstuderen

De musicus wil dit jaar zijn afstudeerscriptie, voor het verkrijgen van de titel doctorandus in de muziekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam over het ontstaan, de ontwikkeling, betekenis, het repertoire en verspreiding van kaseko, in omloop brengen. Op zijn verlanglijst staan ook een herziene en een vernieuwde uitgave van het talrijke traditionele melodie?n tellende bladmuziekboek ‘Suriname Kaseko music melodies’.

Er komt op cd of andere audiodrager een collectie met mijn bekendste Suri-jazz werken zoalsSaramaka, Kon hesi baka en Mi gron. Dit jaar zal hij via sociale media regelmatig onderwerpen belichten die te maken hebben met kaseko. Hij heeft ook plannen om zijn kinderliedjes een plek te geven, naast het verzorgen van workshops.

